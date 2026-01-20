Facebook Instagram
Psicologia explica porque algumas pessoas não conseguem parar de interromper os outros

Existe uma explicação para aquelas pessoas que estão sempre a interromper as conversas. Especialistas explicam
IOL
Há 3h e 29min
Foto: freepik
Quem já esteve numa reunião ou num encontro com amigos sabe como pode ser irritante: aquela pessoa que não para de interromper. No entanto, segundo a psicologia, nem sempre se trata de ser ‘rude’ ou egoísmo, há explicações que podem ajudar a compreender este comportamento.

De acordo com o site Vía País, o hábito de interromper durante uma conversa é comum em diversos contextos sociais e profissionais. Este comportamento afeta não só a dinâmica da comunicação, mas também a forma como os outros percebem quem interrompe. Psicólogos afirmam que as causas vão além da falta de educação, envolvendo fatores emocionais, neurológicos e sociais.

De acordo com especialistas, a interrupção constante pode estar ligada à ansiedade, ao medo de esquecer uma ideia ou à necessidade de participar ativamente na conversa. O cérebro prepara respostas enquanto escuta, e, por isso, a intervenção muitas vezes surge de forma impulsiva, sem que a pessoa se aperceba. Longe de ser apenas egocentrismo, esta atitude pode refletir uma memória ativa e um desejo genuíno de contribuir.

Ainda assim, o comportamento tem efeitos sociais e profissionais. Interromper repetidamente pode fazer com que os interlocutores se sintam invisíveis ou pouco valorizados, prejudicando a comunicação emocional e o sentimento de pertença. No trabalho, este hábito pode ser interpretado como falta de profissionalismo e dificultar a colaboração entre colegas.

Os psicólogos recomendam desenvolver a escuta ativa e refletir sobre as próprias motivações antes de intervir. Reconhecer o que leva à interrupção é o primeiro passo para melhorar a comunicação e fortalecer relações pessoais e profissionais.

Em resumo, interromper nem sempre é negativo, mas compreender a razão por detrás desta tendência pode transformar uma conversa tensa numa troca mais equilibrada e respeitosa.

