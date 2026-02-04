Dorme com o televisor ligado? Psicologia explica o que isto diz sobre si

Dormir com o televisor ligado é um hábito comum em muitas casas. Quem nunca só a ligou para tentar adormecer mais facilmente? A psicologia explica que esta prática pode revelar mais do que uma simples preferência noturna, estando associada a fatores emocionais e à qualidade do descanso.

Citado pelo site Montevideo Portal, de acordo com especialistas em psicologia clínica, manter a televisão ligada durante a noite pode funcionar como um mecanismo de regulação emocional. O som contínuo e familiar cria uma sensação de companhia que ajuda a combater o silêncio, muitas vezes associado a ansiedade, solidão ou pensamentos intrusivos. Para pessoas que vivem sozinhas, atravessam períodos de stress prolongado ou lidam com perdas recentes, a televisão pode assumir o papel de um “refúgio emocional”.

A psicóloga clínica Sarah Silverman explica que ouvir conteúdos já conhecidos gera previsibilidade e segurança, reduzindo a sensação de vazio ou inquietação. Este efeito é particularmente frequente em estados de maior vulnerabilidade emocional, como luto, ansiedade ou exaustão mental.

Apesar do conforto emocional momentâneo, os impactos no sono não devem ser ignorados. Do ponto de vista fisiológico, a exposição à luz azul emitida pelos ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona responsável pela regulação do sono. Como consequência, podem surgir dificuldades em alcançar fases de sono profundo, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

Além disso, conteúdos com estímulos intensos, como noticias, filmes de ação ou programas com mudanças abruptas de som, mantêm o cérebro em estado de alerta, mesmo quando o corpo aparenta estar em repouso. Isto compromete a qualidade do descanso e a recuperação física e mental durante a noite.

Para algumas pessoas, a televisão é vista como uma forma de “desligar a mente”. Ao ocupar o foco de atenção, ajuda a afastar preocupações persistentes e facilita o adormecer. Ainda assim, os especialistas alertam que esta solução, embora eficaz a curto prazo, tende a prejudicar a profundidade do sono.

Segundo a psicologia, dormir com a televisão ligada pode também ser interpretado como uma tentativa inconsciente de evitar o contacto com emoções não resolvidas. O silêncio noturno pode intensificar medos, inseguranças ou culpas, e o ruído de fundo funciona como uma barreira protetora. Não se trata de uma patologia, mas pode ser um sinal de que existem questões emocionais que merecem atenção.

Para quem deseja melhorar a qualidade do sono, os especialistas recomendam mudanças graduais em vez da eliminação abrupta do hábito. Entre as alternativas estão a utilização do temporizador do televisor, a escolha de conteúdos neutros e calmos ou a substituição da televisão por ruído branco, música suave ou áudios de meditação guiada, opções menos invasivas e mais favoráveis a um descanso profundo e reparador.