Quem pode beneficiar do cheque-psicólogo?

Nos últimos anos, são muitos os estudantes que lidam com problemas de saúde mental. Por isso, o Governo criou os cheques-psicólogo que dão acesso a consultas de psicologia aos estudantes do ensino superior público ou privado.

Contudo, para usufruírem desta medida, a Instituição de Ensino Superior precisa de ter aderido a este serviço e tem de criar um gabinete de apoio psicológico até ao final do ano letivo 2024/2025.

Conheça os critérios de atribuição dos cheques-psicólogo e saiba como funcionam.

Cada aluno pode ter direito até 12 cheques-psicólogo

A medida prevê a atribuição até 12 consultas de psicologia. No entanto, os dois primeiros cheques-psicólogo são para efeitos de avaliação. Após estas duas consultas, o psicólogo determina se preenche os critérios de acesso e quantos cheques tem direito. Ou seja, no máximo, pode ter até 10 consultas de acompanhamento.

Os cheques-psicólogo são reservados pela sua Instituição de Ensino Superior, atribuindo estes de forma faseada. Porém, se o psicólogo achar necessário, mesmo que não cumpra os critérios, pode ser encaminhado para outros serviços de apoio.

Assim que seja emitido o primeiro cheque-psicólogo, tem até 12 meses para usar todos os cheques atribuídos. Isto significa que entre a primeira e a última consulta não pode passar mais de um ano. Caso necessite de acompanhamento posterior, o psicólogo pode encaminhá-lo para ser seguido no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ansiedade e depressão permitem o acesso aos cheques-psicólogo

Os cheques-psicólogo não abrangem todos os problemas de saúde mental nem vão chegar a todos os alunos do ensino superior. Esta medida permite a distribuição de 100 mil cheques aos alunos do ensino superior publico ou privado (independentemente do grau de ensino), se os problemas de saúde mental estiverem relacionados com:

Ansiedade;

Depressão;

Problemas sociais ou académicos com impacto na saúde mental (ansiedade com exames académicos, luto, mudança de cidade, fim de um relacionamento amoroso, etc.);

Doenças crónicas que afetam a saúde mental;

Questões de desenvolvimento vocacional.

De fora, ficam os estudantes com sintomas que persistem há mais de um ano e seis meses, que tenham um histórico de tentativas de suicídio (ou risco de suicídio), com perturbações psicóticas, de personalidade ou bipolares, que tenham necessidades educativas específicas ou que tenham problemas com o consumo de substâncias e comportamentos aditivos.

Pedido dos cheques-psicólogo e marcação de consultas em poucos passos

Se a sua Instituição de Ensino Superior aderiu a esta medida, apenas precisa de entrar no portal gov.pt, carregar em “Pedir cheques”, fazer a autenticação com a sua chave móvel digital ou cartão de cidadão, preencher o formulário e submetê-lo. Por fim, recebe um email que confirma que o seu pedido foi submetido com sucesso.

Depois, é a sua Instituição de Ensino Superior que tem a responsabilidade de responder ao seu pedido no prazo de 30 dias. Se beneficiar do cheque-psicólogo, recebe um email com os códigos dos dois primeiros cheques.

Já para marcar as suas consultas, deve escolher um dos psicólogos que constam na lista nacional de prestadores (criada pela Ordem dos Psicólogos), que tenha aderido a esta medida. Após a marcação da consulta com o psicólogo que escolheu, no dia agendado, precisa de mostrar o código do cheque. Quanto às consultas seguintes, vai receber um email com um novo código (que corresponde a um cheque) após cada sessão.

Importa realçar que, além dos cheques-psicólogo, tem a possibilidade de beneficiar dos cheques-nutricionista e cheque-livro.