PSP de folga ouviu pedidos de ajuda no mar e protagonizou um resgate impressionante

Um agente da PSP que se encontrava de folga acabou por salvar uma mulher de 85 anos de um afogamento na Praia do Tamariz, em Cascais.
Tudo aconteceu pouco antes das 9h00 da manhã, como é relatado na página de Instagram da PSP de Lisboa. O polícia estava na praia quando ouviu gritos de pedido de ajuda. Ao tentar perceber o que se passava, viu uma pessoa a flutuar no mar, a cerca de 15 metros da linha de água.
Perante a situação, não hesitou. Tirou a roupa e lançou-se ao mar para prestar auxílio. Quando chegou junto da mulher, encontrou-a em grande dificuldade e visivelmente em pânico. Segundo a PSP, a idosa tinha sido atingida por uma onda, caído numa zona rochosa e acabado por ser arrastada pela água.
O agente conseguiu alcançá-la e pediu-lhe que se agarrasse aos seus ombros enquanto a transportava até à praia.
Já perto da margem, apercebeu-se de que a mulher apresentava lesões. Além de se queixar de fortes dores, tudo indicava que teria sofrido uma fratura no braço. Por isso, decidiu pegá-la ao colo e levá-la para uma zona segura.
A vítima foi depois assistida pelos meios de socorro e transportada para o Hospital de Cascais. Mais tarde, seria encaminhada para o Hospital de São José, em Lisboa.
Os exames acabaram por confirmar uma fratura no antebraço direito e também uma fratura da bacia.
Depois do resgate, o agente da PSP contactou ainda a filha da vítima para a informar sobre o sucedido e sobre o estado de saúde da mãe.