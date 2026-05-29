Criança encontrada sozinha na rua em Odivelas. Estava desorientada

Uma criança com problemas cognitivos foi encontrada sozinha na rua, em Odivelas, informou hoje a PSP. Foi a Divisão Policial de Loures que encontrou o menino.



O alerta foi dado por uma agente da PSP que se encontrava de folga, fazendo com que a polícia se deslocasse ao depois de serem informados que o menino estava a deambular na rua em aparente desorientação.

“Após realizadas diligências, verificou-se que o menor utilizava uma pulseira do programa “Estou Aqui!”, o que permitiu a sua rápida identificação através do contacto com o Centro de Comando e Controlo da PSP”, explica a polícia, sublinhando a importância deste projeto.

Os agentes confirmaram que o menino correspondia à descrição difundida pela Central Rádio da PSP depois de ter sido comunicado o seu desaparecimento. Depois de identificarem a criança, a polícia contactou a instituição responsável pelo menino, que enviou um representante a ir buscar a criança.



“A PSP relembra a importância do programa “Estou Aqui!”, uma ferramenta fundamental para a rápida localização e identificação de crianças desaparecidas ou desorientadas”, pode ler-se na publicação da PSP.