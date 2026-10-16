Influenciadores vão ser monitorizados nas redes sociais

Uma plataforma portuguesa de inteligência artificial identifica e denuncia publicidade não sinalizada pelos influenciadores nas redes sociais.

Outros artigos:

Aplicação Family Food Heritage ajuda famílias a preservar memórias e tradições à mesa

Empresas podem medir o impacto da IA e dos novos modelos de trabalho até final do ano

A #Pub – Hashtag Pub (projeto sem fins lucrativos dedicado à promoção da transparência e da sustentabilidade na publicidade), lançou uma plataforma de monitorização de redes sociais que recorre à inteligência artificial (IA) para identificar conteúdos publicitários publicados por influencjadores e que não está devidamente sinalizada.

Atualmente, a monitorização abrange publicações de influenciadores no Instagram e no TikTok, permitindo aos utilizadores consultar os resultados, alertar os autores dos conteúdos e apresentar denúncias de possíveis infrações.

São selecionados perfis de influenciadores que trabalham em Portugal e têm mais de 30 mil seguidores, sendo também possível sugerir novas contas para análise. Em paralelo, a conta de Instagram da #Pub publica diariamente alertas dirigidos a influenciadores e marcas sobre situações identificadas como possíveis incumprimentos.

“O objetivo da plataforma é diminuir o número de publicações publicitárias não identificadas nas redes sociais através do awareness criado pelos avisos aos perfis de influencers e pela facilidade de denúncia para os consumidores”, explica Diogo Abrantes da Silva, fundador da #Pub – Hashtag Pub e embaixador do Pacto Climático Europeu.

Desenvolvida para responder à falta de transparência na identificação da publicidade digital - porque existem influenciadores que não identificam a publicidade nos seus conteúdos - a plataforma pretende contribuir para a proteção dos consumidores e para a adoção de práticas mais responsáveis no marketing de influência.

A iniciativa disponibiliza um histórico dos perfis monitorizados, que poderá apoiar as marcas na avaliação do cumprimento das regras de identificação publicitária pelos influenciadores com quem trabalham.

Para Diogo Abrantes da Silva, “a publicidade não identificada é imoral para os consumidores” na medida em que “os utilizadores de redes sociais são especialmente vulneráveis a mensagens pois sentem-se muitas vezes em ambientes de amigos e família. O que pode parecer uma referência ou recomendação genuína é muitas vezes é publicidade não identificada”.

Esclarece ainda que “os utilizadores podem consultar os conteúdos analisados, concordar ou discordar da classificação, contactar diretamente os influenciadores através da plataforma e denunciar possíveis situações de incumprimento”.

De acordo com a plataforma, mais de metade das publicações publicitárias analisadas até ao momento não estava corretamente identificada. Os primeiros resultados revelam que, entre 2.113 publicações avaliadas, provenientes de 780 influenciadores, 20% foram classificadas como anúncios, incluindo conteúdos com e sem identificação publicitária adequada

No âmbito desta fase inicial, 147 perfis foram alertados para possíveis incumprimentos e os utilizadores apresentaram 40 denúncias à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders