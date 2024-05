Bolachas Maria, ovos, leite, baunilha e açúcar: só precisa disto para este pudim divinal

Esta receita foi partilhada por Paulo Rocha, que conta com mais de 382 mil seguidores na sua conta de TikTok dedicada essencialmente a receitas de pastelaria, e é muito fácil de fazer. Para isso, o influencer utilizou um liquidificador com oito lâminas. Como pode ver no vídeo que se segue, estes são os ingredientes e os passos da receita para fazer pudim de bolacha

Ingredientes:

200g de bolacha Maria

8 ovos (tamanho M)

200g de açúcar

1 colher de sopa de aroma de baunilha

750 ml de leite

Caramelo líquido q.b. para untar a forma (24 cm de diâmetro)

Modo de Preparação:

Preparação da mistura

No liquidificador, coloque as bolachas maria, os ovos, o açúcar, a baunilha e o leite. Bata na velocidade máxima durante 1 minuto, até obter uma mistura homogénea.

Preparação da forma

Unte uma forma média de pudim com caramelo líquido. Despeje a mistura do liquidificador na forma, passando-a por um coador para garantir uma textura suave. Cubra a forma com papel de alumínio.

Cozer em banho-maria

Coloque água quente num tabuleiro e posicione a forma coberta no centro do tabuleiro. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de uma hora.

Arrefecimento

Após retirar do forno, deixe o pudim arrefecer e leve-o ao frigorífico por pelo menos 4 horas para solidificar.

Finalização

Desenforme o pudim num prato grande e sirva. Desfrute desta deliciosa sobremesa que combina sabores tradicionais de forma irresistível.

A receita é ideal para quem procura praticidade sem abrir mão do sabor. Bom apetite!