Há um surto de pulgas no norte do País. Saiba como proteger a sua casa e o que fazer se for picado

Tem um cão? Veterinário mostra como dar comprimidos, colocar uma coleira e aplicar pipeta antipulgas

"Funciona com formigas, mas também com pulgas, percevejos e moscas": dois ingredientes caseiros e baratos para acabar com pragas

Uma infestação de pulgas causou transtornos a dezenas de moradores de Águas Santas, no concelho da Maia. O que começou por ser um simples incómodo acabou por assumir contornos de saúde pública, com vários residentes a garantirem que já não conseguiam permanecer dentro das próprias habitações.

Este surto afetou não só moradores como uma escola daquela localidade, o que obrigou intervenção das autoridades locais e de saúde pública.

As pulgas instalam-se frequentemente em tapetes, sofás, colchões, roupa de cama e noutros locais onde pessoas e animais passam grande parte do tempo. O Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos aconselha a adoção de medidas simples para prevenir e combater infestações, além de explicar quais os cuidados a ter em caso de picada.

O que fazer se for picado por pulgas

Depois de ser picado por pulgas, deve vigiar as 'babas' que ficam na sua pele. Se houver agravamento de sintomas, como febre, dor crescente, vermelhidão a alastrar, calor local ou pus, deve contartar de imediato o SNS 24 (808 24 24 24)

Se sentir dificuldades respiratórias, inchaço súbito do rosto, da boca, da língua ou da gargante, ligue imediatamente para o 112.

Para aliviar a picada, deve lavar a pele com água e sabão neutro.

Aplique uma compressa de água fria se existir inchaços e evite ao máximo coçar.

E os animais, como podemos protegê-los?

Se verificar que o seu animal de estimação tem pulgas, deve levá-lo até ao médico veterinário para que ele lhe dê o tratamento adequado.

Nunca aplique num gato produtos indicados para cães, ou vice-versa. Nunca use doses superiores às recomendadas e nunca combine produtos sem aconselhamento de profissionais.

Como "desinfetar" a casa depois de um ataque de pulgas

O primeiro passo é aspirar minuciosamente tudo o que forem tapetes, alcatifas, sofás e camas. Esvazie o saco do aspirador no exterior, de preferência bem longe de casa.

Lave a roupa das camas, as mantas e os têxteis dos seus animais.

Mantenha estas medidas diariamente, pelo menos enquanto estiver em período de controlo.