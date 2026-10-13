Pull & Bear está a vender neste site roupa a partir de 1 euro. Peças estão a 'voar'

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Há roupa da Pull & Bear à venda por menos de um euro. Mas está a 'voar'! A marca espanhola está com uma venda privada no Showroomprivé que inclui tops a 0,99 euros e descontos anunciados até 94%. A campanha é por tempo limitado e termina a 20 de outubro, pelo que ainda há alguns dias para descobrir as peças disponíveis.

Esta venda tem mais de 2 mil artigos, entre os quais mais de 1700 para mulher e quase 700 para homem.

Entre os artigos mais baratos estão um top branco, um top bege e um crop top rosa, todos a 0,99 euros. O top azul-marinho e o crop top assimétrico preto também estão disponíveis pelo mesmo preço. Segundo os valores apresentados na plataforma, estas peças tinham preços de referência entre 12,99 e 17,99 euros, correspondendo a descontos anunciados de 92% a 94%.

A seleção continua com tops a 1,50 euros, incluindo modelos em branco, azul, grená e amarelo. Há ainda opções em linho, tops assimétricos e modelos cai-cai, para quem procura peças que possam ser combinadas com calças de ganga, saias ou calções.

Também há vestidos e t-shirts a preços reduzidos

A campanha inclui dezenas de vestidos, incluindo alguns que podem ser opções incríveis para a passagem do ano ou Natal. Peças a menos de 10 euros vão acabar rapidamente! Há vestidos assimétricos pretos e vestidos cai-cai por 2,50 euros, por exemplo.

O que é o Showroomprivé?

O Showroomprivé é uma plataforma de compras online de origem francesa que disponibiliza uma grande variedade de produtos de diferentes marcas, incluindo roupa, calçado, acessórios, cosméticos, artigos para a casa e tecnologia. O seu modelo de negócio baseia-se em vendas privadas e campanhas promocionais de duração limitada, permitindo aos consumidores comprar produtos com descontos em relação aos preços habituais. A plataforma funciona através do seu site e aplicação.