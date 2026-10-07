Atenção: só encomendas estes ténis Puma slim por menos de 40 euros hoje

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Em 2026, os ténis querem-se slim, deixando os modelos volumosos para trás. Para quem gosta dos modelos da Puma, os Catch Soleil Suede cumprem a tendência: têm um perfil baixo, uma silhueta slim e acabamento em camurça. A versão que encontrámos em promoção é preta, com detalhes em rosa na faixa lateral e nos cadarços. E, com a Festa de Ofertas Prime a decorrer, está agora mais barata na Amazon.

Com 4,5 estrelas de classificação média em mais de 540 avaliações, passaram de 60,95€ para 39,80€, um desconto de 21,15€. O modelo existe também noutras cores, com preços a partir de 33,04€.

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Festa de Ofertas Prime

O preço de 39,80€ é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que decorre nos dias 6 e 7 de outubro.

Para aproveitares, basta seres membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas, se for a tua primeira vez, tens direito a 30 dias grátis, o que chega para garantires este desconto sem qualquer custo.

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Retro por fora, leve no pé

O desenho remete para os ténis de outras décadas, uma referência que agrada a quem gosta do estilo dos anos 70 e 80. A parte de cima é feita em camurça, o fecho é de cadarço e a sola é de borracha, com a faixa da marca a percorrer as laterais. O corte é baixo, à altura do tornozelo, o que mantém a silhueta fina e deixa o pé à vista.

O que diz quem já comprou

Na caixa de comentários da Amazon, o design e o conforto dominam os elogios. "Muito bonitas e confortáveis", escreve uma cliente. Outra compradora fala numa "camurça confortável, de altíssima qualidade", e há quem destaque que, mesmo com a sola fina, os ténis são macios. Uma terceira avaliação diz que são "ótimos para conduzir", e outra garante que chegam "exatamente como na foto".

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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