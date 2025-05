Giras, leves e confortáveis — este modelo da PUMA nunca esteve a um preço tão baixo

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é todos os dias que se encontram umas sapatilhas (ou ténis para os Lisboetas) da PUMA com mais de 11 mil avaliações, nota média de 4,5 estrelas — e com desconto. As PUMA Cilia são o tipo de calçado que conquista à primeira: têm um design moderno, detalhes discretos em prateado e um ar limpo que combina com tudo, das calças de ganga ao fato-de-treino. E sim, são mesmo confortáveis:“Super cómodas! Aspeto e conforto, tudo num conjunto perfeito”, confirma uma das utilizadoras.

Feitas a pensar no dia a dia, estas sapatilhas adaptam-se a qualquer cenário: do trabalho ao fim de semana, de uma caminhada com o cão àquela tarde de recados pela cidade. A sola é almofadada e leve, perfeita para quem está sempre em movimento. “Muito confortáveis. Uso o dia inteiro sem problemas, são leves e assentam muito bem”, lê-se noutra avaliação. A respirabilidade dos materiais também é um dos pontos mais elogiados, tornando-as ideais mesmo nos dias mais quentes.

Mas o mais surpreendente pode ser o preço: estão atualmente a 40,10€. Com tantos elogios à qualidade, design e versatilidade, não admira que muitas pessoas digam que são “excelentes sapatilhas, boa qualidade e ao mesmo tempo bonitas”. E quando um modelo da PUMA junta conforto, estilo e preço, o difícil é mesmo escolher só uma cor.

