Facebook Instagram
Descobertas

Black Friday: O modelo PUMA Smash V2 L está a menos de 30 euros. E combina com tudo!

O modelo mais vendido da PUMA na Amazon está a preço de saldo e os preços começam nos 20,95€
Pilar Castelo Branco
Há 32 min

Este artigo pode conter links afiliados*

PUMA PUMA Smash V2 L
PUMA PUMA Smash V2 L
Black Friday: Casa da Bluey com 35% de desconto está a fazer as delícias das crianças

Há sapatilhas que nunca saem de moda, e as PUMA Smash V2 L são um desses casos. Intemporais, simples de combinar e procuradas por milhares de consumidores, somam atualmente mais de 91 mil avaliações na Amazon e mantêm uma classificação de 4,4 estrelas, um resultado raro nesta categoria.

Nesta Black Friday, o destaque vai para duas versões particularmente cobiçadas: o modelo com o logo prateado, agora a 26,85€, e o modelo com o logo dourado, que desceu para uns surpreendentes 20,95€ — valores que dificilmente se encontram em sapatilhas de marca. Os preços podem variar ligeiramente consoante o tamanho, mas o desconto tem sido apontado por muitos compradores como uma excelente oportunidade. Não é por acaso que um cliente afirma ter ficado “muito surpreendido com a relação qualidade-preço”, descrevendo-as como “cómodas, de boa qualidade e exatamente como esperado”.

Adquira aqui com o logo em dourado

PUMA SMASH V2 L

Adquira aqui com o logo em prateado

PUMA SMASH V2 L

O modelo Smash V2 L mantém-se no topo das vendas por motivos que se repetem nas opiniões: conforto, durabilidade e um visual que funciona em qualquer guarda-roupa. Há quem as descreva como “excelentes, tal como na foto e bastante confortáveis”, e quem resuma a experiência de forma direta: “muito boas, perfeitas". Fabricadas em couro, oferecem uma construção sólida e materiais respiráveis que garantem conforto ao longo do dia. A sola com boa aderência e o ajuste estável ajudam a explicar porque continuam a ser uma das escolhas mais consistentes entre quem procura sapatilhas versáteis sem gastar muito.

Com a Black Friday a impulsionar quedas de preço tão raras quanto estas (especialmente nos modelos com detalhes dourados e prateados) acabam por se tornar uma opção difícil de ignorar para quem pretende renovar o calçado diário com algo simples, fiável e já amplamente testado por milhares de utilizadores.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Black Friday: Casa da Bluey com 35% de desconto está a fazer as delícias das crianças
Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros
Esta air fryer de 6,5 litros passou de 100€ para 50€  (e está a voar na Black Friday)
Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer
Mais Vistos
00:05:49
Secret Story
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira
tvi
00:13:42
Secret Story
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»
tvi
00:03:30
V+ Fama
O presente que Cristiano Ronaldo ofereceu aos colegas da Seleção está a dar que falar... E não pelas melhores razões
tvi
00:02:45
Secret Story
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Pedro Jorge
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Carta de condução
Novas regras da carta de condução já estão em vigor. Verifica o que mudou
away
Gelo
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
FC Porto
FC Porto: Eustáquio já está a tirar o curso de treinador
maisfutebol
Sub-17
«Benfica tem um diamante nas mãos»: a reação no estrangeiro ao título dos sub-17
maisfutebol
Vinho
O Ponto Forte deste vinho do Pingo Doce é o desconto de 70%
versa