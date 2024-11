Black Friday: Este clássico da Puma que combina com tudo está a 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Há sapatilhas (ou ténis para os Lisboetas) que se tornam intemporais, que funcionam com qualquer look e que nunca saem de moda. As Puma Smash são um desses modelos: com mais de 46 mil avaliações na Amazon e uma classificação média de 4,5 estrelas, conquistaram utilizadores pela sua versatilidade e conforto. Em preto com sola caramelo, são aquele par que combina tanto com calças de ganga como com um look mais formal. E agora, com 50% de desconto na Black Friday, é a altura perfeita para investir num clássico que nunca desilude.

No mercado desde 1980, estas Puma Smash V2 mantêm o design intemporal que as tornou num clássico da marca. Em camurça preta com sola em tons caramelo, são a definição de versatilidade - usam-se com tudo e em qualquer ocasião. A sola plana de borracha e o forro em malha garantem conforto durante todo o dia, enquanto os 3cm de altura no calcanhar oferecem aquele pequeno impulso extra que todos apreciamos.

Estas sapatilhas são especialmente elogiadas pelo seu conforto e durabilidade: "Usei-as durante horas a caminhar e são suaves, flexíveis e perfeitas para todas as estações - não aquecem no verão e mantêm-se confortáveis no inverno", partilha uma utilizadora satisfeita. A relação qualidade-preço também surpreende: "São ainda mais bonitas ao vivo, o preto é realmente intenso." E há quem seja cliente repetente: "Voltei a comprar porque me serviram na perfeição. O meu par anterior durou anos e foram sempre muito confortáveis."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.