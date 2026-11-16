Numa moradia ou num apartamento, tornar a casa mais eficiente está ao alcance de todos e não obriga a obras complexas. Pequenas e médias intervenções trazem poupanças imediatas. Somadas, as quatro soluções da renovação energética da LEROY MERLIN permitem poupar mais de 2.300 euros por ano nas faturas da sua casa. É um investimento que se paga a si próprio. Escolha a solução que mais se adapta à sua casa.

A casa é fria no inverno e quente no verão?

Isolar. O calor foge pelas paredes, pelo telhado e pelas janelas. O aquecimento tem de trabalhar mais. Janelas e portas eficientes, lã de rocha, placas de XPS ou capoto travam essas perdas. Ao trocar as janelas e portas e isolar as paredes e coberturas, numa moradia de 200 m² sem isolamento, pode poupar até 700 euros por ano.

Tem humidade, bolor ou vidros embaciados?

Ventilar. Estes sinais podem indicar que o ar da casa não se renova o suficiente, o que afeta também a saúde de quem lá vive. A Ventilação Mecânica Controlada (VMC) e os sistemas inteligentes de renovação do ar trocam o ar húmido por ar novo, sem abrir janelas. Com a casa bem ventilada, pode poupar até 650 euros por ano em climatização.

Os equipamentos já têm muitos anos?

Climatizar. Nem todos gastam o mesmo para dar o mesmo conforto. Numa moradia de 200 m² em Lisboa, ao escolher ar condicionado A+++ em vez de A+ pode poupar até 200 euros por ano. Há também soluções eficientes para aquecimento a biomassa e para produção de águas quentes. Compare a etiqueta energética, não só o preço.

A fatura da luz pesa e a casa apanha sol?

Produzir. Painéis fotovoltaicos ou packs de energia solar produzem eletricidade para a sua casa. Uma bateria guarda a que sobra de dia para usar à noite. Com um sistema de 3 kW e bateria, numa moradia de 200 m² em Lisboa, pode poupar até 800 euros por ano. É o sol a ajudar a pagar a fatura e a casa a depender menos da rede.

Como avançar

O primeiro passo é perceber de que precisa cada casa. A LEROY MERLIN assegura, como parceiro único, todas as etapas da renovação energética, a começar por esse diagnóstico. Depois, basta escolher uma intervenção: não é preciso fazer tudo de uma vez. Para quem já vai fazer obras, é a altura certa para a incluir. Se preferir não tratar de nada, a solução Chave-na-Mão assegura todo o processo, do aconselhamento e simulação até à entrega, instalação profissional e financiamento.

Além de pagar menos, fica com uma casa mais confortável e saudável, com menor impacto ambiental e mais valorizada, promovendo escolhas conscientes e informadas em cada etapa. Afinal, é a poupar na fatura que a casa fica em conta.

Os valores de poupança indicados referem-se aos seguintes casos. Isolamento: até 700 euros por ano numa moradia de 200 m² que não tinha isolamento térmico. Energia solar: até 800 euros por ano com um sistema de 3 kW e uma bateria de 5,1 kWh, numa moradia de 200 m² em Lisboa que produz 4500 kWh por ano, com a eletricidade a 0,20 euros por kWh. Climatização: até 200 euros por ano ao instalar ar condicionado de classe A+++ (duas máquinas de 9000 BTU e uma de 12000 BTU) em vez de um sistema de classe A+, numa moradia de 200 m² na região de Lisboa.