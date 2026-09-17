Pureza de Mello Breyner vai vender vestidos a preços “ridículos”. Designer das famosas promete sete dias de loucura

Pureza de Mello Breyner prepara-se para uma verdadeira semana de loucura. A designer de moda, conhecida sobretudo pelos seus vestidos de noiva, anunciou nas redes sociais um stock off de tudo, com peças a preços que promete serem “ridículos”.

A iniciativa acontece entre 17 e 23 de outubro e tem um objetivo muito concreto: libertar espaço no atelier. Segundo a própria designer, foram-se acumulando vestidos, peças, tecidos e outros materiais, sendo agora necessária uma grande operação de limpeza de stocks.

“Temos vindo a acumular muitos vestidos, peças e tecidos etc., e estamos muito necessitadas de ESPAÇO!”, explicou Pureza de Mello Breyner numa publicação nas redes sociais.

A designer decidiu, por isso, abrir as portas do atelier durante sete dias e colocar à venda uma grande variedade de artigos.

Vestidos de noiva, véus, rendas e até material de costura

Entre as peças que estarão disponíveis encontram-se vestidos de noiva, saias, tops, capas, véus, sapatos, tecidos e rendas, além de algum material de costura.

Pureza de Mello Breyner já começou a mostrar algumas das peças que poderão ser encontradas durante a iniciativa, incluindo vestidos de noiva rendados e diferentes acessórios.

E há uma particularidade importante: não é preciso ter casamento marcado para participar no stock off.

“Não é só para noivas, não precisam de ter casamento marcado, é para toda a gente!”, garantiu a designer.

A iniciativa vai prolongar-se por uma semana e inclui também um fim de semana, permitindo que mais pessoas tenham oportunidade de passar pelo atelier.

“Serão 7 dias de LOUCURA, incluindo um fim de semana para que todas as pessoas possam chegar ao nosso atelier”, escreveu Pureza de Mello Breyner.

Nos próximos dias, a designer promete continuar a revelar nas redes sociais algumas das peças que estarão disponíveis. Para quem procura um vestido, um véu, tecidos, rendas ou simplesmente uma peça diferente, esta pode ser uma oportunidade para encontrar artigos do atelier a preços especiais.