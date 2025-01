Elimina ácaros e odores: o purificador de ar obrigatório para quem tem alergias

Este artigo pode conter links afiliados*

À procura de purificadores de ar, deparámo-nos com o LEVOIT Core 300, um modelo que se destaca por duas características essenciais: remove eficazmente ácaros, pó, pólen e pelos de animais, e funciona de forma tão silenciosa que pode ficar ligado durante toda a noite. "Mesmo com o sono mais leve, não se nota que está ligado", partilha um comprador que o usa no quarto.

Filtragem em três níveis para um ar mais limpo

Com um sistema de três filtros diferentes, este purificador garante ar verdadeiramente limpo: começa com um pré-filtro, passa por um filtro HEPA que remove 99,97% das partículas, e termina com um filtro de carvão ativado para eliminar odores. "Estive à procura de um purificador para a época das alergias e acabei por escolher este pelas boas referências. Tenho-o no modo automático e mesmo vivendo com vários gatos, cumpre a função sem problemas", partilha uma utilizadora satisfeita.

Para uma boa noite de sono

O modo noturno foi especialmente pensado para não perturbar o descanso: opera num nível de ruído tão baixo que mal se nota que está ligado. "Consigo dormir sem qualquer problema, é quase como ter um suave ruído branco de fundo", partilha um utilizador. Outro comprador explica a sua rotina: "Normalmente coloco a funcionar em modo automático cerca de 20 minutos antes da hora de dormir e depois passo para o modo noturno. Sinto que o ar fica mais leve e durmo muito melhor."

Controlo inteligente

A aplicação para telemóvel torna a utilização ainda mais simples. Pode programar horários, ajustar a velocidade ou até controlar o purificador quando não está em casa. "O equipamento é excelente e a app muito intuitiva. Ajudou imenso nas alergias", partilha um utilizador. Outro acrescenta: "Não faz barulho, pode programar o tempo que pretende que esteja ligado, pode desligá-lo fora de casa através do telefone."

Atualmente com mais de mil avaliações positivas na Amazon, este purificador prova ser uma excelente opção para quem procura melhorar a qualidade do ar em casa, seja por questões de alergias ou simplesmente para dormir melhor. Um investimento que, segundo os utilizadores, vale cada cêntimo pela diferença que faz no dia a dia.

