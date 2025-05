"Dorme-se e respira-se melhor.” O mini purificador de ar que faz mesmo diferença em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

A casa pode estar limpa, mas o ar... nem sempre está. Entre pó, pelos, humidade ou aquele cheiro que insiste em ficar, o ambiente nem sempre convida ao descanso. É aqui que entra o Levoit Core Mini, um purificador de ar discreto, silencioso e eficaz, pensado para quem quer respirar melhor. Compacto e bonito, fica bem em qualquer prateleira e melhora o ar num instante.

Para muitos, ter um purificador em casa ainda parece algo invulgar, talvez até desnecessário. Mas basta passar uma noite com ele ligado no quarto para perceber a diferença. Quem sofre de alergias, vive com animais ou tem sono leve nota logo melhorias no descanso e na qualidade do ar. “Gosto tanto que comprei três”, escreveu uma utilizadora. Outra confirma: “Durmo bem, é perfeito. Foi essencial quando tive uma crise de asma e agora uso todas as noites”.

Com uma avaliação média de 4,4 estrelas na Amazon, este modelo destaca-se pela facilidade de uso, eficácia e ruído reduzido. Há quem o use para neutralizar odores, reduzir pó ou simplesmente para dormir melhor. “Nota-se um impacto tanto no piso como no pelo que se acumulava nas superfícies”, explica outra avaliação. O facto de permitir adicionar essências é também um bónus para quem gosta de aromatizar o quarto.

Discreto, leve e fácil de transportar, o Levoit Core Mini não ocupa espaço, mas faz diferença. Seja para lidar com o ar seco de inverno, para dormir mais profundamente ou para tornar o quarto das crianças mais confortável, há cada vez mais pessoas a dar-lhe lugar em casa. E a voltar a comprar.

