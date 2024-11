Black Friday: Purificador, aquecedor e ventilador num só (e está quase a metade do preço)

Este artigo pode conter links afiliados*

Passamos cada vez mais tempo em casa, seja em teletrabalho ou em momentos de lazer, por isso ter ar de qualidade é fundamental para a saúde. Com tecnologia NanoProtect HEPA, este purificador da Philips - agora com um desconto de 277€ - elimina 99,97% dos contaminantes - desde vírus e bactérias até aos alergénios que tanto incomodam quem sofre de alergias e asma. E adapta-se a todas as estações: funciona como ventilador silencioso nos dias quentes e, quando o frio aperta, o aquecedor cerâmico aquece qualquer divisão em segundos.

Tecnologia que pensa por si

Os sensores inteligentes estão sempre a monitorizar a qualidade do ar e o aparelho ajusta-se automaticamente às suas necessidades. Com uma cobertura até 70m², é ideal para salas grandes ou open spaces. Através da app ou da Alexa, pode controlar tudo à distância - desde a temperatura até à velocidade do ventilador. E tão silencioso como um sussurro, pode deixá-lo ligado durante a noite que nem vai dar por ele.

Com um design elegante em tons de cinzento, este aparelho ocupa pouco espaço e combina com qualquer decoração. O aquecimento rápido (1 a 3 graus em segundos) permite aquecer rapidamente quando chega a casa. A tecnologia de filtragem avançada garante um ar verdadeiramente limpo, com um funcionamento eficiente e de baixo consumo.

O que dizem os compradores

Com uma classificação média de 4.3 estrelas, este purificador tem surpreendido os utilizadores: "Não costumo escrever comentários, mas este produto superou as expectativas. É superior em tudo, especialmente o modo de aquecimento que é muito eficaz e silencioso", partilha um comprador satisfeito.

A versatilidade é muito elogiada: "Cumpre perfeitamente os propósitos. O funcionamento é bastante intuitivo e o facto de ter uma app é uma mais-valia em relação à concorrência". E há quem destaque a praticidade: "Apesar do tamanho, é fácil de deslocar pela casa. Tem um design clean com linhas simples. Recomendo vivamente para quem precise de um aparelho multifunções".

