Muito mais barato: este aspirador robot da Roborock passou de 437€ para 241€

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Se estava à espera do momento certo para investir num robot de limpeza topo de gama sem esvaziar a carteira, a oportunidade acabou de surgir na Amazon. O impressionante Roborock Q10 S5+, um modelo conhecido pela sua autonomia total e eficácia extrema, está com uma daquelas promoções flash que quebram todas as regras do mercado. O aparelho sofreu uma redução massiva de 45%, passando de 437,09€ para apenas 241,41€. Por aqui já vimos passar muitas ofertas de tecnologia doméstica, mas um desconto desta dimensão numa marca líder como a Roborock é algo raríssimo e que justifica perfeitamente a corrida ao stock.

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Potência massiva e tecnologia anti-enredos

O grande diferencial deste modelo é a sua capacidade de sucção descomunal. Com 10.000 Pa de potência HyperForce, este robot arranca instantaneamente qualquer sujidade, desde o pó mais fino escondido nas fendas do chão até aos detritos pesados incrustados nos tapetes. Pensado ao pormenor para quem partilha a casa com animais de estimação, o Q10 S5+ vem equipado com um sistema duplo anti-enredos no rolo. Esta tecnologia inovadora minimiza drasticamente a fixação de cabelos e pelos de cães ou gatos, garantindo que tudo vai direto para o depósito sem bloquear os componentes centrais.

Lava o chão a fundo e esqueça o depósito durante sete semanas

Para além de aspirar, este dispositivo conta com o avançado sistema de lavagem VibraRise 2.0, que esfrega o chão através de vibração sónica até 3000 vezes por minuto, eliminando até as manchas mais secas. E não precisa de se preocupar com os tapetes: o robot deteta-os automaticamente e eleva a mopa em 8 milímetros para não molhar os tecidos. O verdadeiro luxo reside, porém, na sua torre de descarga: a grande bolsa de 2,7 litros recolhe de forma autónoma toda a sujidade, permitindo-lhe desfrutar de até sete semanas inteiras de limpeza contínua sem ter de esvaziar ou fazer manutenção ao aparelho.

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Navegação a laser inteligente e desvio de obstáculos de última geração

Esqueça aqueles modelos antigos que andavam aos choques pela casa ou ficavam presos em chinelos e cabos espalhados. Graças à navegação inteligente baseada em tecnologia LiDAR PreciSense, o robot faz um varrimento de 360° para mapear todas as divisões com precisão milimétrica, mesmo em casas com vários pisos. Adicionalmente, o sistema de luz estruturada ReactiveTech permite-lhe detetar e desviar-se de pequenos objetos no chão em tempo real. Tudo isto pode ser monitorizado e agendado através da aplicação da Roborock, onde pode definir barreiras virtuais, escolher o nível de água e programar rotinas de limpeza à medida das suas necessidades.

O veredito de quem já testou e recomenda a 100%

Com uma sólida classificação de 4,1 em 5 estrelas na plataforma, o feedback de quem já o comprou é inteiramente positivo, destacando o enorme salto de qualidade nas tarefas diárias. Um dos utilizadores sublinha na sua avaliação o excelente desempenho geral: "Boa performance tanto na forma como aspira como na lavagem, boa bateria e aplicação simples de utilizar. Possibilidade de agendamento automático". Outro cliente satisfeito reforça o lado intuitivo e o descanso que o aparelho traz à rotina familiar: "Recomendo a 100%. Só o estou a utilizar há uma semana mas é um aparelho intuitivo, realiza uma limpeza em profundidade e, uma vez finalizada, esvazia-se sozinho no depósito que traz". Por apenas 241€, esta oferta é o investimento perfeito para ganhar tempo livre.

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