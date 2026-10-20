Qualidade do emprego é prioridade na União Europeia

O relatório "Perspetivas Europeias do Emprego e da Situação Social 2026", publicado esta semana pela Comissão Europeia, revela que a qualidade dos empregos na União Europeia melhorou na última década. Destaque positivo para os salários, segurança laboral e tempo de trabalho.

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O recém divulgado "Perspetivas Europeias do Emprego e da Situação Social 2026" aponta para progressos na qualidade dos empregos na União Europeia em três áreas: remuneração, segurança no emprego e tempo de trabalho.

Este relatório europeu conclui que os empregos de melhor qualidade podem aumentar a produtividade, ao melhorar a motivação, reduzindo a rotatividade de pessoal, incentivando o desenvolvimento de competências e apoiando uma melhor organização do trabalho.

O documento também analisa os desafios atuais, incluindo a desaceleração do crescimento do emprego, o fraco crescimento da produtividade e a pressão sobre a renda familiar devido aos altos preços da energia. Identifica que a escassez de mão de obra é frequentemente mais acentuada em empregos de menor qualidade, mostrando que a melhoria da qualidade do trabalho pode ajudar a atrair e reter trabalhadores onde estes são mais necessários. Por sua vez, o aumento da produtividade pode contribuir para a melhoria dos salários e das condições de trabalho.

Desigualdades no emprego

Outra das constatações deste relatório é o facto da qualidade do emprego variar entre setores de atividade e entre países. A desigualdade é maior nos setores de importância estratégica e económica para a União Europeia, em particular nos setores de manufatura e de serviços intensivos em conhecimento. Por outro lado, as ocupações com escassez de mão de obra geralmente envolvem horários mais atípicos, empregos menos seguros e salários mais baixos.

O relatório mostra que empregos de melhor qualidade são mais comuns nos setores de informação e comunicação, finanças e seguros, administração pública e atividades profissionais, científicas e técnicas. Os de pior qualidade são mais frequentes em serviços de alojamento e alimentação, serviços administrativos e de apoio e em alguns empregos de serviços menos qualificados.

A par destas discrepâncias, também persistem diferenças entre os países. E embora a tendência geral da UE se tenha mantido positiva, na última década alguns países registaram uma deterioração em dois ou mais indicadores de qualidade do emprego.

A relação entre salários e produtividade é outra das dimensões analisadas. Segundo a Comissão Europeia, o crescimento sustentado das remunerações depende de ganhos de produtividade por parte das empresas.

Ao mesmo tempo, salários mais elevados, particularmente os salários mínimos, podem incentivar as organizações a investir em inovação e eficiência, em vez de basearem a sua competitividade em custos laborais reduzidos.

Desde a adoção da Diretiva europeia relativa a salários mínimos adequados, as remunerações mínimas têm aumentado, sobretudo nos Estados-membros com salários mais baixos e uma maior proporção de trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo.

Os ganhos e riscos da tecnologia

A IA pode impulsionar a produtividade e a qualidade do trabalho, ajudando os trabalhadores a concentrarem-se em tarefas mais valiosas e a desenvolverem novas habilidades. Mas os seus efeitos dependerão de como ela for introduzida e regulamentada. O relatório destaca que a IA pode pressionar a procura de mão de obra em alguns empregos de nível básico e rotineiros, podendo afetar salários e condições de trabalho. Isso torna a representação dos trabalhadores, as políticas de qualificação e o diálogo social cada vez mais importantes.

Pesquisas recentes também sugerem que uma maior dependência de ferramentas automatizadas pode enfraquecer o pensamento crítico, reduzir a aprendizagem prática e aumentar a necessidade de supervisão humana. Trabalhadores menos experientes geralmente observam os maiores ganhos de produtividade imediatos com o uso de IA. No entanto, eles também podem ter mais dificuldade em identificar erros, o que pode ampliar a lacuna de habilidades.

Tendências de emprego e sociais

A crescente utilização da inteligência artificial (IA) também está a transformar o mercado de trabalho europeu, criando oportunidades para melhorar a produtividade e a qualidade do emprego, mas levantando novos desafios, de acordo com o relatório.

A tecnologia pode permitir que os trabalhadores se concentrem em tarefas de maior valor acrescentado e desenvolvam novas competências. No entanto, o impacto da IA dependerá da forma como esta for introduzida e gerida pelas organizações.

A Comissão Europeia alerta para possíveis efeitos sobre a procura de trabalhadores em funções de início de carreira e em profissões marcadas por tarefas rotineiras, bem como sobre os salários e as condições laborais.

Perante este cenário, a representação dos trabalhadores, o investimento em competências e o diálogo social assumem uma importância crescente.

O relatório chama ainda a atenção para os riscos associados à dependência excessiva de ferramentas automatizadas. Estudos recentes sugerem que a sua utilização intensiva pode comprometer o pensamento crítico, reduzir as oportunidades de aprendizagem através da experiência prática e aumentar a necessidade de supervisão humana.

Os profissionais menos experientes estão entre os que mais beneficiam, numa fase inicial, dos ganhos de produtividade proporcionados pela IA. Contudo, são também aqueles que podem revelar maiores dificuldades em identificar erros nas respostas ou nos resultados gerados pela tecnologia, com o risco de agravar as diferenças de competências entre trabalhadores.

Apesar dos desafios estruturais, o mercado de trabalho europeu tem demonstrado resiliência. Segundo os dados apresentados pela Comissão Europeia, a taxa de emprego na UE atingiu 76,1% em 2025, enquanto a taxa de desemprego se manteve num mínimo histórico de 6%.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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