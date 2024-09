Conseguimos renovar o quarto por 80 euros na Primark. E partilhamos a lista de compras

Não é preciso gastar rios de dinheiro e endividar-se para entrar no outono com um quarto mais confortável ou proporcionar aos seus filhos, agora que um novo ano letivo arranca, o conforto de um quarto de hotel. Estamos cada vez mais fãs dos artigos para a casa da Primark (principalmente dos preços!).

Com cerca de 80 euros, conseguimos transformar um quarto de casal para ficar mais confortável e em tons outonais que são tendência. Ninguém vai imaginar que gastou tão pouco quando vir o seu quarto.

Comecemos pela cama: encontrámos na cadeia irlandesa um conjunto de edredão lindo de morrer, tom branco e 100% algodão. O tamanho de casal custa apenas 20 euros. Já reparou nos detalhes do tecido? Veja na nossa galeria. Este conjunto pode ser complementado por um lençol de baixo ajustável que existe em várias cores e que se vende por 9 euros.

Para tornar a cama mais aconchegante adicionámos duas almofadas decorativas caneladas de tom natural (mas existe em creme e verde acinzentado) por 12 euros e uma manta canelada grande superconfortável e macia no mesmo tom por 14 euros.

Com a cama feita, não podem faltar os elementos decorativos e é aqui que as plantas são hoje protagonistas. Misturar plantas naturais com artificiais é uma forma de garantir um quarto cheio de verde sem correr o risco de ter uma manutenção muito exigente. Por isso, escolhemos uma suculenta que fica suspensa num vaso geométrico, por apenas 3,50 euros (difícil comprar só uma, mas não vamos derrapar no orçamento) e outra planta num cesto em vime natural por 5 euros.

Para um look mais selvagem, escolhemos um feto de haste única por apenas 3 euros para colocar numa jarra alta de pedra em dois tons. Esta peça fabricada em 100% cerâmica custa 8 euro.

Personalizar o espaço é essencial uma moldura com uma fotografia ou um desenho que faça parte da nossa vida. Na galeria pode ver as molduras pretas com pé ou para pendurar que a Primark vende por 2,50 euros.

Não há transformação nos dias de hoje que não tenha em conta o perfume do ambiente. E a cadeia low cost tem agora uma linha incrível de ambientadores, velas e saquinhos imperdível. Nós escolhemos uma vela com a fragrância Cotton Poplin, a nossa preferida até agora (experimente os ambientadores de pendurar nos varões dos roupeiros com este mesmo perfume!)

Para finalizar, organizámos mais peças de roupa com um pack de 10 cabides de 3,50 euros e demos o toque final (mas fundamental!) da iluminação com um pack de luzes led decorativas brancas de apenas 2,50 euros.

Percorra a galeria acima para ver as imagens de todos os produtos que escolhemos para transformar um quarto de casal ou de jovem adulto. O valor das compras totalizou 84,30 euros.