Quatro gravidezes depois, apresentadora continua com uma silhueta invejável. Agora, mostra lado íntimo nunca antes visto: "Hoje não queria ter aquele corpo"

A apresentadora espanhola revisitou seis anos de transformações físicas, partilhou fotografias de diferentes fases da maternidade e deixou uma reflexão sobre a forma como mudou a sua relação com o corpo. A mulher de Sergio Ramos garante que, atualmente, tem outras prioridades: sentir-se forte, ganhar massa muscular e cuidar da saúde a longo prazo.

Pilar Rubio decidiu abrir o álbum de memórias e recordar uma das fases mais intensas da sua vida. A apresentadora espanhola, mulher do futebolista Sergio Ramos, partilhou fotografias que mostram a evolução do seu corpo entre 2014 e 2020, período durante o qual viveu quatro gravidezes e se tornou mãe de quatro rapazes.

A acompanhar as imagens, a comunicadora deixou uma reflexão sincera sobre as profundas transformações físicas que atravessou e, sobretudo, sobre a maneira como a sua perceção do corpo foi mudando ao longo dos anos.

«Entre 2014 e 2020: quatro gravidezes, quatro filhos e imensas mudanças no meu corpo», começou por escrever, recordando um período em que o seu peso sofreu oscilações significativas, tanto de subida como de descida.

Mas houve um pormenor que chamou particularmente a atenção de Pilar Rubio quando voltou a olhar para as fotografias antigas. Ao observar as imagens captadas depois dos nascimentos dos dois primeiros filhos, Sergio e Marco, percebeu que, naquela altura, estava muito mais magra do que imaginava.

«Agora olho para as fotografias de depois de ter tido o Sergio e o Marco e vejo-me supermagra. E pensar que, provavelmente, naquela altura achava que estava ótima assim!», confessou, com sentido de humor.

A apresentadora fez, contudo, uma revelação que poderá surpreender quem acompanha a sua imagem pública: «hoje, já não queria de ter aquele corpo». Não por desvalorizar a mulher que era nessa altura, mas porque a sua definição de estar em forma também mudou.

«As minhas prioridades são outras: ganhar massa muscular, sentir-me forte, ter energia e cuidar da minha saúde a longo prazo», explicou.

Quatro gravidezes e uma família que cresceu em seis anos

A história que Pilar Rubio revisitou começou em 2014, ano em que nasceu Sergio, o primeiro filho da apresentadora com Sergio Ramos. Seguiu-se Marco, em novembro de 2015, e, em março de 2018, chegou Alejandro.

O quarto filho, Máximo Adriano, nasceu a 26 de julho de 2020, completando a família do casal.

Foram, assim, quatro gravidezes num intervalo de pouco mais de seis anos, uma sucessão de mudanças que a apresentadora agora recorda através de imagens pessoais e de uma perspetiva bastante diferente daquela que tinha na altura.

Mais do que mostrar a evolução da sua silhueta, Pilar Rubio aproveitou a ocasião para falar de algo que nem sempre é fácil de reconhecer: a relação com o próprio corpo não permanece necessariamente igual ao longo da vida.

«Estar em forma não deveria significar caber num determinado tamanho»

A reflexão da apresentadora vai além da maternidade e das alterações físicas provocadas pelas gravidezes. Pilar Rubio acredita que, com o passar dos anos, também se transforma a maneira como cada pessoa olha para si própria e define o que significa estar em forma.

«Suponho que, com os anos, não muda apenas o nosso corpo. Também muda a nossa forma de o olhar. E ainda bem», escreveu.

A comunicadora deixou ainda uma mensagem sobre a importância de não reduzir a saúde e a condição física a um número na balança ou ao tamanho da roupa.

«Afinal, estar em forma não deveria significar caber num determinado tamanho ou pesar um número específico, mas sim sentirmo-nos bem com o corpo que temos e com tudo aquilo de que é capaz», defendeu.

E terminou com uma referência especial aos quatro filhos, que considera a maior prova de tudo aquilo que o seu corpo foi capaz de fazer: «E o meu, sem dúvida, fez coisas incríveis. Quatro delas têm nome próprio!»

Uma mensagem que traduz uma mudança de prioridades: se, noutra fase da vida, a apresentadora olhava para a sua aparência de uma determinada maneira, hoje valoriza sobretudo a força, a energia e o bem-estar.

O exercício físico passou a ter outro significado

Esta visão está também alinhada com declarações que Pilar Rubio tem feito anteriormente sobre a importância do exercício físico na sua vida. Em entrevistas, a apresentadora já explicou que o desporto representa muito mais do que uma questão estética, associando a atividade física à qualidade de vida e ao equilíbrio físico e mental.

Numa entrevista à revista espanhola Telva, em 2022, afirmou que o exercício a tinha tornado uma pessoa mais feliz e que lhe proporcionava uma qualidade de vida que, de outra forma, não teria.

A importância do treino de força também encontra respaldo nas recomendações de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os adultos realizem atividades de fortalecimento muscular que envolvam os principais grupos musculares pelo menos dois dias por semana, além da atividade aeróbica recomendada.

No caso de Pilar Rubio, a mensagem é clara: o objetivo já não passa simplesmente por recuperar a silhueta que tinha antes de ser mãe. Passa por reconhecer o percurso do próprio corpo, valorizar aquilo que consegue fazer e investir numa vida mais saudável.

Depois de quatro gravidezes e de seis anos de transformações, a apresentadora parece ter chegado a uma conclusão: o corpo muda, mas também muda a forma como aprendemos a gostar dele. E, para Pilar Rubio, essa talvez seja uma das mudanças mais importantes de todas.