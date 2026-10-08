Queda de cabelo: cápsulas "foram uma salvação, não suportava a ideia de ter que rapar a cabeça"

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Há alturas em que começamos a prestar mais atenção ao cabelo. Depois do verão, em períodos de maior stress ou simplesmente quando sentimos que está menos forte e saudável, é natural começarmos a olhar para a nossa rotina e a perguntar se estamos a dar ao organismo aquilo de que precisa.

É neste contexto que os suplementos direcionados para o cabelo têm conquistado espaço. O Hair Complex da Nutralie reúne vitaminas, minerais e outros ingredientes numa única cápsula diária, e é o mais vendido da Amazon.

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Uma cliente partilhou a sua experiência nas avaliações: "desde o início da pandemia, passámos por uma situação complicada em casa, porque sou a única pessoa que trabalha. Houve dias em que me senti muito stressada, sofri de ansiedade, e fazer diariamente o percurso entre o trabalho e casa, e vice-versa, não me fez nada bem".

"Um dia, comecei a reparar que o meu cabelo estava a ficar mais fino e a perder volume e, claro… aos 31 anos, não queria ficar careca. Chegou ao ponto de, todas as manhãs, quando acordava, encontrar fios de cabelo na almofada e, depois de tomar banho, no ralo do chuveiro. Até chegava a arrancar quatro ou cinco fios sempre que passava a mão pelo cabelo… era horrível", partilhou.

A cliente relata ainda que já tinha usado champôs antiqueda, sem notar grande diferença. "Uma amiga da minha mulher, que trabalha numa farmácia, disse-me para experimentar um suplemento alimentar e recomendou-me este produto da Nutralie. Sinceramente, não achei que fosse fazer grande diferença, mas decidi experimentar para ver se a situação melhorava ou, pelo menos, se a queda de cabelo abrandava um pouco".

Os resultados chegaram ao fim de quatro semanas: "foi apenas por volta da quarta semana que comecei a notar alguma diferença. Comecei a reparar nos pequenos detalhes a que prestava atenção, como a quantidade de fios de cabelo na almofada, e foi então que comecei realmente a sentir que o meu cabelo estava mais forte e espesso, como se tivesse ganho mais força, sobretudo no meio e no topo da cabeça, onde ainda não tinha muita calvície".

"As cápsulas Hair Complex foram uma salvação, porque não suportava a ideia de ter de rapar a cabeça para esconder a minha calvície, como se costuma dizer na minha terra", conta. "O tratamento dura três meses. Estou quase a terminar este frasco e vou comprar outro para continuar", refere.

A fórmula inclui biotina, zinco e selénio, três dos nutrientes destacados pela marca e que, segundo as alegações fundamentadas pela EFSA apresentadas no produto, contribuem para a manutenção do cabelo em condições normais.

Uma fórmula com 16 princípios ativos

Uma das características que mais chama a atenção é a quantidade de ingredientes reunidos na fórmula. Além da biotina, zinco e selénio, encontramos vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, niacina, tiamina, cobre, ácido pantoténico e ferro.

A fórmula inclui ainda L-cisteína, Serenoa Repens, sementes de abóbora e Prunus Africana, totalizando, segundo a descrição do produto, 16 princípios ativos.

Ou seja, não estamos perante um suplemento baseado num único ingrediente. A proposta é combinar diferentes vitaminas, minerais e extratos numa fórmula pensada especificamente para integrar a rotina de cuidados com o cabelo.

Biotina, zinco e selénio: os três protagonistas

São os três nutrientes que dão maior destaque ao produto. A biotina, o zinco e o selénio são apresentados pela marca como ingredientes importantes da fórmula, sendo indicada a sua contribuição para a manutenção do cabelo em condições normais.

É uma diferença importante: o suplemento não deve ser encarado como um tratamento médico para a queda de cabelo. A informação disponibilizada sustenta a relação destes nutrientes com a manutenção normal do cabelo, não uma promessa de que o produto irá fazer o cabelo crescer ou interromper uma queda.

Para quem procura simplesmente complementar a alimentação com estes nutrientes, essa distinção é importante.

Uma cápsula por dia durante três meses

A rotina também é bastante simples. A embalagem contém 90 cápsulas, correspondentes a três meses de utilização, seguindo a indicação de tomar uma cápsula por dia com água, de manhã ou à noite e com comida.

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