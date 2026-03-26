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“Malta, a sério. Uso isto há uma semana e já consigo ver mudanças”. Este óleo para o cabelo é um sucesso no Reino Unido

O óleo de alecrim que está a fazer sucesso lá fora já pode ser comprado pelos portugueses e vem com aplicador incluído.
Pilar Castelo Branco
Há 2h e 34min

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Depois de uns dias em Londres a trabalhar e a conversar sobre produtos que realmente valem a pena, percebi que há algo em comum entre mulheres britânicas e portuguesas: a preocupação com a queda de cabelo. Entre recomendações e experiências partilhadas, uma jornalista falou-me de um óleo de alecrim que, nas palavras dela, “é um sucesso” no Reino Unido. A curiosidade falou mais alto e fui perceber o que está por trás deste fenómeno.

A solução versátil: do couro cabeludo às pontas espigadas

O que realmente distingue este óleo da Nature Spell é o facto de ser um "tudo-em-um" para a saúde capilar. Embora o seu grande trunfo seja a estimulação dos folículos para um crescimento mais forte e acelerado, ele atua em várias frentes: acalma o couro cabeludo sensível, elimina a comichão e é um aliado imbatível contra o frizz. Graças à sua fórmula pré-diluída, consegue hidratar as fibras secas e danificadas sem a densidade excessiva de um óleo puro. É, por isso, uma solução eficaz tanto para quem luta contra a queda, como para quem quer apenas devolver o brilho e a elasticidade a um cabelo "queimado" pelo uso excessivo de secadores ou pranchas.

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O segredo do aplicador e o ritual de utilização

A grande inovação aqui é o aplicador em forma de pente, que permite que o produto chegue exatamente onde é necessário — à raiz — sem desperdícios e sem sujar as mãos. Mas como é que as mulheres que já o testaram o usam na prática? O método mais recomendado é o de pré-lavagem: basta encher o aplicador, passá-lo pelo couro cabeludo e deixar atuar durante algumas horas (ou até a noite toda, para um tratamento intensivo) antes de lavar normalmente com o champô. O resultado? Um cabelo que as utilizadoras descrevem como "mais macio e com zero quebra" logo após a primeira escovagem. Como refere uma das clientes, "é preciso paciência para o crescimento, mas a suavidade e o controlo do frizz são imediatos".

Um fenómeno de vendas com provas dadas

Não é apenas o passa-palavra em Londres que sustenta este sucesso; os números falam por si. Com uma pontuação de 4,4 em 5 estrelas e mais de 5.500 avaliações na Amazon, este óleo da Nature Spell tornou-se um dos produtos mais desejados do momento — só no último mês, foram vendidas mais de 100 unidades.

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A embalagem generosa de 150 ml, considerada por muitos a mais económica do mercado, custa apenas 14,74€. É um pequeno investimento para quem procura uma solução real para a queda, para o brilho ou para devolver a vida a um cabelo danificado. Se, como dizem as reviews, isto é "bruxaria", é o tipo de magia que todas queremos ter na prateleira da casa de banho.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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