Queda de cabelo depois dos 40? Isto nunca pode faltar na alimentação, alerta especialista

A queda de cabelo após os 40 anos é comum, mas pode estar mais ligada à alimentação e ao equilíbrio hormonal do que se pensa
IOL
Hoje às 11:08
Queda de cabelo Foto: Freepik
queda de cabelo
Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira

É comum, a partir dos 40 anos, muitas mulheres começarem a notar mudanças no corpo, menos energia, alterações na pele e, em especial, queda de cabelo. No entanto, existem certos alimentos que o podem fortalecer.

Em declarações ao site El Confidencial, a nutricionista e farmacêutica Marta León, explica que este problema não surge por acaso. “O cabelo não cai só porque sim. Muitas vezes é um sinal de que algo está em desequilíbrio dentro do corpo e pode ser corrigido com a alimentação”, explica.

Com a chegada à meia-idade, a produção de estrogénios e progesterona tende a diminuir o que torna o cabelo mais fino. Por isso, a especialista defende que é essencial cuidar da saúde hormonal através do que se come, e não apenas com tratamentos externos.

Entre os nutrientes mais importantes estão a colina, o ferro e a biotina. A colina, presente em ovos, salmão, frango e leguminosas, ajuda o fígado a processar as hormonas de forma equilibrada. Já o ferro é indispensável para oxigenar o couro cabeludo, e a biotina é fundamental na produção de queratina, a proteína que dá força e estrutura ao cabelo.

Marta León destaca ainda o papel do zinco, da vitamina E e dos ómegas-3, encontrados em frutos secos, sementes, sardinhas e salmão, que ajudam a manter o cabelo saudável e a regular o equilíbrio hormonal.

Para além disso, recomenda ainda evitar dietas muito restritivas e apostar numa alimentação equilibrada, com proteínas, gorduras saudáveis e hidratos de carbono de qualidade.

