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"Já não vejo cabelos na almofada": o fenómeno da Amazon que trava a queda em poucas semanas

Com uma fórmula de biotina, zinco e mais 5 vitaminas, este suplemento da Nutralie tornou-se o aliado número um de quem procura recuperar o volume e a densidade capilar.
IOL
Hoje às 10:50

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Queda de cabelo
Queda de cabelo

Fotografia: Depositphotos

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Ver o ralo do duche ou o chão do quarto cheios de fios é uma experiência angustiante, mas para muitos utilizadores da Amazon, essa realidade mudou radicalmente. "Já não vejo cabelos na almofada" ou "não só parou de cair como está a crescer com força" são alguns dos relatos que explicam o sucesso deste suplemento da Nutralie. Com uma fórmula de biotina e zinco que custa agora 22 € (em oferta flash), este produto já soma quase duas mil avaliações de quem recuperou a confiança e o volume capilar.

Só no mês passado, mais de 900 pessoas decidiram dar uma oportunidade a este tratamento, aproveitando o desconto de 27 € para 22 €. Mas o que torna este suplemento tão especial?

Uma fórmula completa para um cabelo mais forte

Este suplemento foi desenvolvido com uma combinação poderosa de 7 vitaminas e 8 minerais que trabalham em conjunto para fortalecer o cabelo desde a raiz. A biotina, o zinco e o selénio são os ingredientes estrela, ajudando a proteger e a regenerar os fios.

As experiências de quem usa são a melhor prova da sua eficácia:

Benefícios exclusivos?
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  • Recuperação após fragilidade: "Estive doente, fiquei muito debilitada e perdi muito cabelo. Hoje estou saudável e com um cabelo incrível", partilha uma utilizadora.
  • Resultados transversais: "Comprei para o meu filho, que é muito jovem e estava a perder muito cabelo. Depois a minha mãe também começou a tomar. Os resultados foram excelentes em ambos os casos".

Resultados visíveis a partir da quarta semana

Embora cada organismo reaja ao seu ritmo, a maioria dos utilizadores destaca a importância da consistência. "As duas primeiras semanas não notei praticamente nada, foi a partir da quarta semana que começou a melhoria", explica um comprador. O segredo é seguir o tratamento recomendado de 3 meses, tomando apenas uma cápsula por dia.

Além de ser eficaz, o suplemento é 100% natural, vegan e livre de glúten ou lactose, sendo seguro para homens e mulheres que procurem uma solução menos invasiva e mais equilibrada para a queda de cabelo. Se o stress ou a falta de vitaminas estão a afetar a sua autoestima, este investimento de 22 € pode ser o passo que faltava para voltar a sentir o cabelo forte e saudável.

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