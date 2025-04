As melhores vitaminas, produtos e truques para travar a queda de cabelo

Este artigo pode conter links afiliados*

Inês e Irina, conhecidas pelo projeto @skincaregirlspt, partilham diariamente dicas práticas e acessíveis sobre cuidados com a pele — e mais recentemente, também com o cabelo. Através das suas redes, ajudam a descomplicar rotinas e a escolher produtos com mais confiança. Foi ao vermos um dos seus posts dedicados à queda de cabelo que reunimos, neste artigo, os principais cuidados a ter e os produtos que recomendam.

O que dizem as especialistas: o que fazer quando o cabelo começa a cair?

Segundo Inês e Irina, há gestos simples que podem ajudar. Evitar pentear o cabelo quando está molhado é um deles — nessa altura, está mais frágil e quebra com facilidade. Para facilitar o desembaraçar, o uso de um bom condicionador é essencial. Também os penteados muito apertados devem ser evitados, pois criam tensão nos fios e enfraquecem a raiz.

O calor excessivo é outro inimigo comum. Sempre que possível, deve reduzir-se o uso de secadores e pranchas, e proteger o cabelo do sol intenso. Durante a lavagem, vale a pena optar por um champô suave, sem ingredientes agressivos, e aproveitar para massajar o couro cabeludo, estimulando a circulação.

As especialistas reforçam ainda a importância de cuidados extra como o uso de champôs específicos para a queda, suplementos alimentares (quando necessários e acompanhados por um profissional) e uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, vitaminas A, B e C, ómega 3, ferro e zinco. E claro — hidratação: beber água continua a ser essencial para a saúde capilar.

Produtos recomendados:

No mesmo post, as @skincaregirlspt partilham algumas sugestões que podem complementar a rotina de cuidados com o cabelo:

1.Champô anti-queda Biorga Ecophane Fort

Fórmula específica para queda, ajuda a fortalecer os fios e a proteger o couro cabeludo.

2.Gomas anti-queda Forcapil



Suplemento em formato de goma, com vitaminas e minerais importantes para o cabelo.

3.Escova Tangle Teezer (para cabelo frágil)



Ideal para desembaraçar com menos quebra, especialmente em cabelos sensibilizados.

4.Spray desembaraçador Agrado

Ajuda a pentear com mais facilidade, sem danificar os fios.

