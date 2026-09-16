Pivôs NBCLA
Pivôs NBCLA

Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]
IOL
Hoje às 14:24
Mais 4 sugestões
Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta
Um passeio em Lisboa terminou em tragédia para um jovem. Agora, a família pede ajuda
“Não consigo acreditar”: influencer de 27 anos morre vítima da sua maior paixão
Casal e dois filhos de 4 e 2 anos morrem em acidente. Tinham casado há meses

Pivôs tiveram de dar notícia trágica sobre colegas e não conseguiram conter a emoção e o choque

O momento em que uma dupla de pivôs tem de dar uma notícia trágica foi carregado de aflição, como se pode ver no vídeo abaixo. Os pivôs da NBC Los Angeles estavam em direto quando confirmaram que o helicóptero que fazia a cobertura aérea de um acidente tinha caído em Los Angeles, provocando três mortes.

Entre as vítimas estavam Eliana Moreno, fotojornalista, e George Marciniw, o piloto do helicóptero, ambos da equipa do canal televisivo. Uma terceira pessoa, que se encontrava na rua, também morreu.

O aparelho estava associado à NBC Los Angeles e, na noite de terça-feira, encontrava-se a fazer a cobertura de um acidente com um autocarro quando se despenhou num parque de estacionamento.

A própria estação tinha perdido o contacto com a equipa que seguia a bordo. Foi depois desse momento de incerteza que chegou a confirmação da tragédia.

“Acabámos de receber a confirmação”

A apresentadora Colleen Williams foi uma das jornalistas que deu a notícia em direto. Visivelmente emocionada, explicou aos espectadores o que tinha acontecido.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Sabíamos que era um helicóptero de informação, sabíamos que tínhamos perdido o contacto com as nossas pessoas que estavam lá, e acabámos de receber a confirmação de que, de facto, o NewsChopper 4 caiu”, afirmou.

A jornalista pediu depois alguns minutos para que a equipa pudesse assimilar a notícia. “Vamos tirar alguns minutos para pensar nisto, processar e recuperar”, acrescentou, com a voz embargada.

As imagens da emissão mostram a tensão e a emoção dos jornalistas enquanto tentam continuar a trabalhar depois de receberem a confirmação da morte dos colegas.

 

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta
Um passeio em Lisboa terminou em tragédia para um jovem. Agora, a família pede ajuda
“Não consigo acreditar”: influencer de 27 anos morre vítima da sua maior paixão
Casal e dois filhos de 4 e 2 anos morrem em acidente. Tinham casado há meses