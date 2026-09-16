Pivôs de noticiário em choque. Helicóptero com equipa de repórteres despenha-se quando faziam cobertura de um acidente [vídeo]

Casal e dois filhos de 4 e 2 anos morrem em acidente. Tinham casado há meses

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Estudante de 21 anos inscreveu-se num intercâmbio internacional na universidade. Mas o impensável aconteceu e acabou morta

O momento em que uma dupla de pivôs tem de dar uma notícia trágica foi carregado de aflição, como se pode ver no vídeo abaixo. Os pivôs da NBC Los Angeles estavam em direto quando confirmaram que o helicóptero que fazia a cobertura aérea de um acidente tinha caído em Los Angeles, provocando três mortes.

Entre as vítimas estavam Eliana Moreno, fotojornalista, e George Marciniw, o piloto do helicóptero, ambos da equipa do canal televisivo. Uma terceira pessoa, que se encontrava na rua, também morreu.

O aparelho estava associado à NBC Los Angeles e, na noite de terça-feira, encontrava-se a fazer a cobertura de um acidente com um autocarro quando se despenhou num parque de estacionamento.

A própria estação tinha perdido o contacto com a equipa que seguia a bordo. Foi depois desse momento de incerteza que chegou a confirmação da tragédia.

“Acabámos de receber a confirmação”

A apresentadora Colleen Williams foi uma das jornalistas que deu a notícia em direto. Visivelmente emocionada, explicou aos espectadores o que tinha acontecido.

“Sabíamos que era um helicóptero de informação, sabíamos que tínhamos perdido o contacto com as nossas pessoas que estavam lá, e acabámos de receber a confirmação de que, de facto, o NewsChopper 4 caiu”, afirmou.

A jornalista pediu depois alguns minutos para que a equipa pudesse assimilar a notícia. “Vamos tirar alguns minutos para pensar nisto, processar e recuperar”, acrescentou, com a voz embargada.

As imagens da emissão mostram a tensão e a emoção dos jornalistas enquanto tentam continuar a trabalhar depois de receberem a confirmação da morte dos colegas.