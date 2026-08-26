Receitas
Foto: Mafalda Agante
Foto: Mafalda Agante

Fofos por fora, cremosos por dentro: estes queques de baunilha são um vício
Mafalda Agante
Há 2h e 5min

Aprenda a fazer estes queques de baunilha fofos, com pepitas de cacau e um irresistível recheio cremoso de cream cheese

Estes queques apresentam vários sabores e texturas: uma massa fofa de baunilha, a crocância das pepitas de cacau e a cremosidade do cream cheese no recheio. Uma combinação imbatível! Ando viciada nestes queques. São perfeitos para levar para qualquer lado. Vão fazer?

Queques de Baunilha com Pepitas de Cacau e Recheio de Cream Cheese (para 16 unidades)

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 240 g de farinha de trigo com fermento
  • 200 ml de natas
  • 180 g de açúcar
  • 80 g de manteiga
  • 25 g de pepitas de cacau cru ou pepitas de chocolate
  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
  • 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de sobremesa de vinagre de maçã

Recheio:

  • 125 g de queijo creme
  • 3 colheres de sopa de açúcar

Preparação:

Recheio: Misturar os ingredientes e reservar.

Queques: 

  • Bater os ovos com o açúcar
  • Juntar a manteiga e bater novamente
  • Misturar as natas
  • Adicionar a baunilha, o bicarbonato e o vinagre
  • Envolver a farinha
  • Por último, adicionar as pepitas de cacau e misturar
  • Dividir a massa por formas de queques
  • Fazer o mesmo com o recheio, colocar uma colher de sobremesa de creme em cima da massa dos queques
  • Levar ao forno, pré-aquecido a 170º C, durante 18 a 20 minutos
  • O interior fica cremoso
  • Polvilhar com açúcar em pó
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Bom apetite!

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