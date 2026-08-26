Fofos por fora, cremosos por dentro: estes queques de baunilha são um vício

Estes queques apresentam vários sabores e texturas: uma massa fofa de baunilha, a crocância das pepitas de cacau e a cremosidade do cream cheese no recheio. Uma combinação imbatível! Ando viciada nestes queques. São perfeitos para levar para qualquer lado. Vão fazer?
Queques de Baunilha com Pepitas de Cacau e Recheio de Cream Cheese (para 16 unidades)
Ingredientes:
- 2 ovos
- 240 g de farinha de trigo com fermento
- 200 ml de natas
- 180 g de açúcar
- 80 g de manteiga
- 25 g de pepitas de cacau cru ou pepitas de chocolate
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
- 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio
- 1 colher de sobremesa de vinagre de maçã
Recheio:
- 125 g de queijo creme
- 3 colheres de sopa de açúcar
Preparação:
Recheio: Misturar os ingredientes e reservar.
Queques:
- Bater os ovos com o açúcar
- Juntar a manteiga e bater novamente
- Misturar as natas
- Adicionar a baunilha, o bicarbonato e o vinagre
- Envolver a farinha
- Por último, adicionar as pepitas de cacau e misturar
- Dividir a massa por formas de queques
- Fazer o mesmo com o recheio, colocar uma colher de sobremesa de creme em cima da massa dos queques
- Levar ao forno, pré-aquecido a 170º C, durante 18 a 20 minutos
- O interior fica cremoso
- Polvilhar com açúcar em pó
Bom apetite!
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