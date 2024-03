Tem a pele sempre áspera e com 'bolinhas'? Saiba o que é esta condição e como tratar

Há pessoas que têm uma espécie de ‘bolinhas’ na pele dos braços e das armas, semelhantes à ‘pele de galinha’ de quando nos arrepiamos, mas de forma permanente. Além disso, a pele adquire uma textura áspera.

Estes podem ser sinais de queratose pilar, uma patologia comum da pele que pode provocar o aparecimento de pequenos inchaços indolores na parte superior dos braços, coxas e nádegas, como explicou a dermatologista Amy Freeman, em declarações ao The New York Times. Estas saliências são tipicamente da cor da pele, mas podem parecer vermelhas ou rosadas. Estas ‘bolinhas’ são inofensivas.

Esta condição ocorre quando a queratina, uma proteína envolvida na formação do cabelo, da pele e das unhas, se acumula e, juntamente com as células mortas da pele, obstrui os folículos capilares, como explicou a dermatologista.

Prevenir a pele seca é uma das melhores maneiras de reduzir as manifestações desta condição e melhorar a aparência. Por isso, produtos que contêm emolientes (hidratantes) e agentes queratolíticos como o ácido salicílico, ácido lático ou a ureia que removem células mortas da pele e suavizam a queratina que obstrui os poros.

Estes cremes serão mais eficazes se forem aplicados logo após o banho, quando a pele ainda está húmida, explicaram os dermatologistas ao mesmo jornal. Isto ajuda a reter alguma humidade na pele.

Fazer exfoliação corporal abrasiva ou coçar as saliências são comportamentos a evitar. Porém, pode remover-se as células mortas da pele com uma esponja ou um pano suave. Produtos com fragrâncias como sprays corporais ou óleos podem ser potencialmente irritantes para a pele e obstruir ainda mais os poros.

Se mesmo com todos estes cuidados, a pele ainda se mantiver irregular e áspera ou se as saliências estiverem muito secas e vermelhas, deve consultar um dermatologista. “Existem pessoas com queratose pilar muito grave e a hidratação pode não ser suficiente”, explicou a dermatologista Shari Lipner.