Ela descobriu que estava grávida enquanto ele lutava contra um cancro: este famoso casal português 'esconde' uma história de vida que poucos conhecem

Há histórias de amor que são feitas de momentos felizes. E há outras que são também testadas nos momentos em que a vida obriga a parar, a ganhar força e a acreditar. A de Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz tem um pouco de tudo isso.

O casal está junto há 11 anos e, nesse período, viveu alguns dos momentos mais marcantes das suas vidas. Entre eles, uma dura batalha contra o cancro enfrentada pelo ator, a gravidez da primeira filha e a chegada de Vitória, hoje parte central da família.

Ao longo dos anos, os dois fizeram questão de falar publicamente sobre esse período e sobre a forma como a relação os ajudou a enfrentar uma fase particularmente delicada.

O diagnóstico que mudou tudo

Em 2015, Gonçalo Diniz foi diagnosticado com cancro nos testículos. O ator viria a ser submetido a tratamentos de quimioterapia e, meses depois, anunciou que tinha ultrapassado a doença.

Na altura, Sofia Cerveira esteve sempre ao lado do companheiro. O próprio Gonçalo contou mais tarde que Sofia foi a primeira pessoa a quem ligou depois de receber o diagnóstico.

“A Sofia foi a primeira pessoa a quem liguei. 'Estou em pânico, eu tenho cancro. Eu tenho cancro, Sofia! Como é que isto vai ser?'”, recordou o ator.

A doença trouxe medo e incerteza, mas também uma nova perspetiva sobre a vida e sobre aquilo que era verdadeiramente importante para os dois.

E, no meio de um dos períodos mais difíceis, chegou uma notícia que iria mudar tudo.

A gravidez que chegou durante a luta contra a doença

Enquanto Gonçalo Diniz enfrentava os tratamentos, o casal descobriu que ia ser pai e mãe.

A gravidez de Sofia aconteceu precisamente durante o período em que o ator soube que teria de enfrentar novos tratamentos depois de ter sido identificada uma metástase.

A notícia acabou por ser recebida como uma espécie de luz no meio da fase mais complicada.

Sofia recordou mais tarde que, perante a doença, procurou manter uma atitude positiva e acreditou desde o início que Gonçalo iria conseguir ultrapassar aquele momento.

“Naquele momento foi tudo aquilo que eu precisava. Que nós precisávamos”, contou a apresentadora sobre a descoberta da gravidez.

A bebé viria a chamar-se Vitória, um nome que ganhou um significado muito especial para a família.

Vitória nasceu em julho de 2016

A filha do casal nasceu a 30 de julho de 2016, poucos meses depois de Gonçalo ter terminado os tratamentos.

O nascimento da menina foi vivido pelos dois como um momento de enorme felicidade depois de meses particularmente difíceis.

O nome escolhido não foi, naturalmente, por acaso. Vitória simbolizava a batalha que a família tinha acabado de atravessar e acabou também por dar nome ao projeto cinematográfico através do qual Gonçalo Diniz decidiu contar a sua experiência e transmitir uma mensagem de esperança a outras pessoas que enfrentam a doença.

"A Sofia é uma das minhas melhores amigas desde sempre"

Em 2019, Sofia e Gonçalo voltaram a falar publicamente sobre todo este processo, numa conversa televisiva dedicada precisamente à história que tinham vivido.

O ator não escondeu a importância que a companheira teve na sua vida. “A Sofia é uma das minhas melhores amigas desde sempre”, afirmou.

Gonçalo recordou ainda que, no momento em que recebeu o diagnóstico, chegou a sentir vontade de desaparecer. Sofia, por sua vez, procurou manter-se positiva e acreditar que o companheiro conseguiria ultrapassar a doença.

Anos mais tarde, Gonçalo continuou a reconhecer publicamente o papel da companheira durante aquela fase.

Ao recordar a luta contra o cancro, chegou a agradecer a Sofia por ter permanecido ao seu lado e por lhe ter dado a filha, a sua “grande Vitória”.

“Já passámos por tanto”

A história ficou para trás, mas as declarações de amor entre os dois continuam a surgir. Em maio, por ocasião do aniversário de Gonçalo Diniz, Sofia Cerveira fez uma declaração pública ao companheiro e assinalou os 11 anos de relação.

“Parabéns meu amor. Há 11 anos que caminhamos lado a lado! Que sorte a minha! Agradeço a Deus estarmos na vida um do outro! E hoje é dia de celebrar o teu nascimento! Que alegria!!! 54 anos de histórias, 11 dos quais ao meu lado❤️ Já passamos por tanto! Obrigada por seres, tal qual, como és! Que Deus continue a dar-te muita saúde para continuarmos a aproveitar a vida com muito amor, alegria e... pensamento positivo! Amo-te demais”, escreveu.

Uma mensagem que resume, de certa forma, a história dos dois. Desde que começaram a caminhar juntos, Sofia e Gonçalo já passaram por momentos de enorme felicidade e por uma das batalhas mais duras das suas vidas.

Hoje, 11 anos depois, continuam juntos, com a filha Vitória e com a mesma vontade de aproveitar a vida.