Ela descobriu que estava grávida enquanto ele lutava contra um cancro: este famoso casal português 'esconde' uma história de vida que poucos conhecem
O casal recorda a relação de 11 anos marcada pela batalha do ator contra o cancro, a gravidez descoberta durante os tratamentos e o nascimento da filha Vitória
Há histórias de amor que são feitas de momentos felizes. E há outras que são também testadas nos momentos em que a vida obriga a parar, a ganhar força e a acreditar. A de Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz tem um pouco de tudo isso.
O casal está junto há 11 anos e, nesse período, viveu alguns dos momentos mais marcantes das suas vidas. Entre eles, uma dura batalha contra o cancro enfrentada pelo ator, a gravidez da primeira filha e a chegada de Vitória, hoje parte central da família.
Ao longo dos anos, os dois fizeram questão de falar publicamente sobre esse período e sobre a forma como a relação os ajudou a enfrentar uma fase particularmente delicada.
O diagnóstico que mudou tudo
Em 2015, Gonçalo Diniz foi diagnosticado com cancro nos testículos. O ator viria a ser submetido a tratamentos de quimioterapia e, meses depois, anunciou que tinha ultrapassado a doença.
Na altura, Sofia Cerveira esteve sempre ao lado do companheiro. O próprio Gonçalo contou mais tarde que Sofia foi a primeira pessoa a quem ligou depois de receber o diagnóstico.
“A Sofia foi a primeira pessoa a quem liguei. 'Estou em pânico, eu tenho cancro. Eu tenho cancro, Sofia! Como é que isto vai ser?'”, recordou o ator.
A doença trouxe medo e incerteza, mas também uma nova perspetiva sobre a vida e sobre aquilo que era verdadeiramente importante para os dois.
E, no meio de um dos períodos mais difíceis, chegou uma notícia que iria mudar tudo.
A gravidez que chegou durante a luta contra a doença
Enquanto Gonçalo Diniz enfrentava os tratamentos, o casal descobriu que ia ser pai e mãe.
A gravidez de Sofia aconteceu precisamente durante o período em que o ator soube que teria de enfrentar novos tratamentos depois de ter sido identificada uma metástase.
A notícia acabou por ser recebida como uma espécie de luz no meio da fase mais complicada.
Sofia recordou mais tarde que, perante a doença, procurou manter uma atitude positiva e acreditou desde o início que Gonçalo iria conseguir ultrapassar aquele momento.
“Naquele momento foi tudo aquilo que eu precisava. Que nós precisávamos”, contou a apresentadora sobre a descoberta da gravidez.
A bebé viria a chamar-se Vitória, um nome que ganhou um significado muito especial para a família.
Vitória nasceu em julho de 2016
A filha do casal nasceu a 30 de julho de 2016, poucos meses depois de Gonçalo ter terminado os tratamentos.
O nascimento da menina foi vivido pelos dois como um momento de enorme felicidade depois de meses particularmente difíceis.
O nome escolhido não foi, naturalmente, por acaso. Vitória simbolizava a batalha que a família tinha acabado de atravessar e acabou também por dar nome ao projeto cinematográfico através do qual Gonçalo Diniz decidiu contar a sua experiência e transmitir uma mensagem de esperança a outras pessoas que enfrentam a doença.
"A Sofia é uma das minhas melhores amigas desde sempre"
Em 2019, Sofia e Gonçalo voltaram a falar publicamente sobre todo este processo, numa conversa televisiva dedicada precisamente à história que tinham vivido.
O ator não escondeu a importância que a companheira teve na sua vida. “A Sofia é uma das minhas melhores amigas desde sempre”, afirmou.
Gonçalo recordou ainda que, no momento em que recebeu o diagnóstico, chegou a sentir vontade de desaparecer. Sofia, por sua vez, procurou manter-se positiva e acreditar que o companheiro conseguiria ultrapassar a doença.
Anos mais tarde, Gonçalo continuou a reconhecer publicamente o papel da companheira durante aquela fase.
Ao recordar a luta contra o cancro, chegou a agradecer a Sofia por ter permanecido ao seu lado e por lhe ter dado a filha, a sua “grande Vitória”.
“Já passámos por tanto”
A história ficou para trás, mas as declarações de amor entre os dois continuam a surgir. Em maio, por ocasião do aniversário de Gonçalo Diniz, Sofia Cerveira fez uma declaração pública ao companheiro e assinalou os 11 anos de relação.
“Parabéns meu amor. Há 11 anos que caminhamos lado a lado! Que sorte a minha! Agradeço a Deus estarmos na vida um do outro! E hoje é dia de celebrar o teu nascimento! Que alegria!!! 54 anos de histórias, 11 dos quais ao meu lado❤️ Já passamos por tanto! Obrigada por seres, tal qual, como és! Que Deus continue a dar-te muita saúde para continuarmos a aproveitar a vida com muito amor, alegria e... pensamento positivo! Amo-te demais”, escreveu.
Uma mensagem que resume, de certa forma, a história dos dois. Desde que começaram a caminhar juntos, Sofia e Gonçalo já passaram por momentos de enorme felicidade e por uma das batalhas mais duras das suas vidas.
Hoje, 11 anos depois, continuam juntos, com a filha Vitória e com a mesma vontade de aproveitar a vida.
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