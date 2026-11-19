As rabanadas são um dos doces que não podem faltar em muitas mesas de Natal, mas há quem goste de reinventar os clássicos sem perder os sabores que fazem lembrar esta época do ano. É o caso de Alexandra M. Vieira, criadora de conteúdos portuguesa que partilha nas redes sociais receitas, dicas de fitness e sugestões de lifestyle saudável.

Com uma comunidade de cerca de 236 mil seguidores no Instagram, a criadora apresentou uma alternativa às tradicionais rabanadas: uma versão com abóbora, canela e preparada no forno, que promete conquistar quem gosta de experimentar novas receitas durante a quadra natalícia.

A proposta mantém alguns dos ingredientes habituais deste doce, como o pão, o leite, os ovos e a canela, mas acrescenta um elemento inesperado: 150 gramas de abóbora cozida e bem escorrida.

O resultado é uma receita que aposta numa textura húmida, num interior macio e naquele aroma a canela tão característico dos doces de Natal.

Rabanadas de abóbora: uma alternativa para surpreender neste Natal

A grande diferença desta receita está na utilização da abóbora, um ingrediente muito associado à cozinha de outono e inverno e que também pode ter um lugar especial nas sobremesas.

Além de conferir cor e humidade à preparação, a abóbora destaca-se pelo seu conteúdo em carotenoides, nomeadamente betacaroteno, que o organismo consegue converter parcialmente em vitamina A.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, este alimento apresenta ainda um baixo valor energético e contém vários minerais e vitaminas. É, por isso, um ingrediente versátil, que pode ser utilizado tanto em pratos salgados como em sobremesas.

Outra particularidade da proposta de Alexandra M. Vieira é a preparação no forno, em alternativa à tradicional fritura. Uma opção prática para quem procura variar a forma de confecionar este clássico natalício.

Como fazer as rabanadas de abóbora de Alexandra M. Vieira

A receita é simples e utiliza ingredientes fáceis de encontrar. A preparação começa por envolver todos os ingredientes numa mistura que depois é absorvida pelo pão, antes de ir ao forno.

Ingredientes:

200 g de pão, de preferência do dia anterior;

300 ml de leite ou bebida vegetal;

150 g de abóbora cozida e bem escorrida;

4 ovos;

60 a 80 g de xilitol, açúcar ou mel;

2 colheres de chá bem cheias de canela.

Modo de preparação:

Comece por misturar o leite, a abóbora cozida, os ovos, o adoçante escolhido e a canela até obter uma preparação homogénea. Corte o pão em pedaços e coloque-os numa travessa própria para ir ao forno. Verta a mistura sobre o pão, garantindo que fica bem envolvido. Deixe repousar durante cerca de 10 minutos, para que o pão absorva os ingredientes. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante aproximadamente 30 minutos. Retire quando estiver dourado e sirva de imediato, com um pouco mais de canela e, se desejar, um fio de mel.

A receita também é apresentada como uma possibilidade para preparar na air fryer, embora a indicação de temperatura e tempo partilhada pela criadora seja especificamente para o forno.

Um doce de Natal com um ingrediente cheio de versatilidade

A abóbora é frequentemente associada a sopas e acompanhamentos, mas a sua utilização em receitas doces está longe de ser uma novidade. O sabor naturalmente suave e a textura cremosa tornam-na um ingrediente interessante para bolos, tartes e outras sobremesas.

Segundo a Associação Portuguesa de Nutrição, a abóbora apresenta um elevado teor de água e fornece carotenoides, vitamina A e vitamina C, entre outros nutrientes.

Nesta receita, a sua presença permite dar um toque diferente às tradicionais rabanadas, sem deixar de lado a combinação de sabores que caracteriza muitos dos doces desta época: pão, canela e um apontamento de doçura.

Seja para a mesa da Consoada, para um lanche de inverno ou simplesmente para aproveitar pão do dia anterior, estas rabanadas de abóbora podem ser uma forma original de dar uma nova vida a um dos clássicos da gastronomia natalícia portuguesa.