“Realmente ajuda com as alergias aos gatos”: A solução para quem não quer abdicar da companhia felina

Viver com alergia a gatos é um dilema constante para muitos: o amor pelo animal versus os espirros e a comichão incessante. É um cenário que conhecemos bem, seja por sofrermos na pele, por termos alguém em casa ou até por evitarmos receber visitas de amigos que não toleram o pelo do nosso companheiro. “Costumava ter comichão nos olhos por causa da minha gata, mas parou após algumas semanas de ela comer isto”, confessa uma das várias avaliações na Amazon. Esta solução não passa por medicamentos, mas sim pelo que pomos na taça do animal: a Purina Pro Plan LiveClear.

Compre a Purina Pro Plan Liveclear na Amazon

Como funciona a "magia" na taça?

O segredo desta alimentação, especificamente a versão rica em salmão para gatos esterilizados, está na neutralização da proteína Fel d 1 — a verdadeira culpada pelas reações alérgicas humanas, presente na saliva do gato. Através de uma proteína extraída do ovo, a ração neutraliza o alergénio antes mesmo de ele chegar ao pelo durante a limpeza do animal. Segundo quem já testou e aprovou nas avaliações, os resultados são consistentes: “Começa a funcionar após algumas semanas de uso constante”. É a forma mais natural de preparar a casa, seja para o dia a dia ou para quando sabemos que vamos receber visitas sensíveis que, de outra forma, não conseguiriam estar na mesma divisão que o gato.

Compre a Purina Pro Plan Liveclear na Amazon

Equilíbrio entre saúde e bem-estar

Para além de resolver o problema de quem rodeia o felino, esta fórmula garante que o animal continua a receber todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. “Os gatos gostaram muito”, garante outro utilizador satisfeito com a transição alimentar. Ao reduzir os alergénios no ambiente de forma progressiva, esta dieta permite que os momentos de mimo voltem a ser o que devem ser: puro prazer sem lenços de papel por perto. Afinal, como resume uma das avaliações, é um produto “muito recomendado” para quem acredita que não tem de escolher entre a sua saúde e o seu melhor amigo.