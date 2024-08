Animais de estimação: muitos tutores esquecem-se disto quando trocam a ração ou a água

Quando almoça, janta ou bebe um copo de água tem o hábito de voltar a usar a loiça e os talheres sem lavar antes? Claro que não. Acontece que, no que diz respeito à loiça dos cães e gatos, os tutores esquecem-se que eles também devem ter tigelas lavadas com a mesma frequência.

“Não basta simplesmente encher a tigela de ração ou trocar a água. As tigelas dos nossos cães e gatos devem ser lavadas com regularidade usando água e detergente, tal como fazemos com os nossos pratos e talheres”, sublinha o site britânico Lords and Labradors.

É preciso ter em atenção que manter as tigelas dos animais limpas não só garante que a comida mantenha o seu sabor fresco, mas também previne a acumulação de bactérias que podem causar problemas de saúde, como vómitos e problemas gastrointestinais.

Quando os animais comem diretamente da tigela, as bactérias presentes na boca são transferidas para qualquer resto de comida que fique na tigela, explicam os especialistas do mesmo site. Se estas tigelas não forem devidamente limpas, as bactérias podem proliferar, aumentando o risco de doenças. Um estudo revelou que as tigelas dos animais de estimação são um dos itens mais sujos na maioria das casas, ocupando o quarto lugar numa lista de objetos mais infestados por germes.

Com que frequência deve lavar as tigelas?

Idealmente, as tigelas dos nossos animais devem ser lavadas após cada refeição. Embora seja compreensível que se possa esquecer-se ocasionalmente, devemos fazer um esforço para manter uma rotina de limpeza consistente, tal como fazemos com a nossa própria loiça.

De resto, as indicações são iguais às dos humanos:

Deve lavar a loiça com água morna e detergente

Utilize um pano ou esponja diferente do que usa na sua loiça

Lave bem e enxague com água abundante para garantir que não fiquem resíduos de detergente, que podem ser prejudiciais aos animais

Todos os vestígios de comida devem ser removidos, uma vez que é neste tipo de resíduos que os germes e bactérias mais facilmente se desenvolvem.

Muitas tigelas para animais são seguras para lavar na máquina de lavar loiça, desde que esteja indicado na embalagem. De um modo geral, as tigelas de plástico não são recomendadas para a máquina, pois podem derreter com o calor, mas existem diversas opções de tigelas seguras para a máquina, feitas de materiais como a melamina ou a cerâmica, que são práticas e fáceis de manter limpas, refere o mesmo site.

É essencial lavar as tigelas dos nossos animais separadamente da nossa loiça, para evitar qualquer contaminação cruzada. Bactérias como a salmonela podem proliferar nas tigelas dos animais e, se forem transferidas para os nossos pratos ou superfícies da cozinha, podem causar doenças tanto em humanos quanto nos próprios animais. Assegurar que as tigelas são devidamente lavadas e que não ficam resíduos de comida é imperativo para a saúde de toda a família.