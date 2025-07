Os cães não ficaram de fora do Amazon Prime Day: esta ração de salmão está a pouco mais de 2€/Kg (menos quase 40%)

Este artigo pode conter links afiliados*

A ração Bosch HPC Adult com salmão fresco e batata é uma escolha equilibrada e acessível para quem procura alimentar o seu cão com qualidade. Com 14% de salmão fresco e carne de aves de capoeira, esta fórmula fornece proteína de elevada qualidade, sem trigo nem açúcar, adaptando-se também a cães com sensibilidades alimentares. A textura em grânulos é ideal para uma mastigação eficaz, enquanto os extratos de mexilhão ajudam a manter articulações e cartilagens saudáveis.

A receita combina proteínas de qualidade com ingredientes que ajudam a reforçar as defesas naturais e a promover uma digestão equilibrada. Inclui ainda componentes que favorecem uma pele saudável e um pelo mais brilhante. Uma opção completa e nutritiva, pensada para cães adultos de todas as raças, incluindo os mais sensíveis.

As avaliações dos clientes reforçam a eficácia da fórmula: desde melhor digestão até melhorias visíveis no pelo e na energia dos cães. Um dos utilizadores destaca que trocou uma ração premium por esta opção e ficou surpreendido com a boa adaptação. Outro realça a excelente relação qualidade-preço e a aceitação imediata por parte do seu animal de estimação.

Durante o Prime Day, esta ração está com quase 40% de desconto exclusivo para membros Prime. As ofertas decorrem até 11 de julho e há milhares de produtos com promoções semelhantes. Quem ainda não é membro pode aderir gratuitamente durante 30 dias e aproveitar todas as vantagens, como entregas rápidas, acesso ao Prime Video e, claro, preços especiais como este.

