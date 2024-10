Estudo da Forbes conclui quais as 10 raças de cães mais bem-comportadas (e as 5 piores)

As melhores raças de cães para quem sofre de depressão

A Forbes Advisor realizou um estudo sobre as raças de cães mais e menos bem-comportadas, com o objetivo de ajudar potenciais donos a fazer escolhas informadas. A pesquisa, baseada em 5 mil tutores de cães, classificou as raças em duas categorias: seguir comandos e temperamento.

Estas avaliações incluíram fatores como a frequência com que os cães ladram para outros, saltam para cima de pessoas, pedem comida ou tentam fugir, bem como o seu comportamento geral e obediência em público.

As descobertas deste estudo permitiram fazer um ranking de raças mais bem-comportadas, numa escala de 100 pontos:

1 - Labrador Retriever (100/100): Excelente temperamento e fácil de treinar. Grande percentagem de cães com comportamento considerado excelente e com baixa probabilidade de ingerir objetos estranhos.

2 - Rottweiler (92.49/100): Baixa propensão para destruir objetos e um dos cães menos propensos a implorar por comida ou a desobedecer em público.

3 - Shih Tzu (91.08/100): Comportamento exemplar a não saltar sobre pessoas e baixa tendência para destruir coisas ou ingerir objetos perigosos.

4 - Cane Corso (89.07/100): Excelente obediência em público e comportamento estável, com poucas incidências de pedir comida.

5 - Golden Retriever (88.77/100): Conhecido pela sua natureza amigável, com poucos problemas relacionados com tentativas de fuga, ladrar ou ganir.

6 - Pastor Alemão (74.65/100): Obediência em público e baixa incidência a mendigar são pontos fortes desta raça.

7 - Boston Terrier (62.90/100): Baixa propensão para destruir coisas ou ingerir objetos estranhos, e comportamento estável em relação a tentativas de fuga.

8 - Poodle (60.97/100): Muito pouco propenso a destruir objetos e a fugir, além de baixa incidência de comportamentos problemáticos.

9 - Yorkshire Terrier (56.58/100): Pequena probabilidade de destruir coisas ou saltar sobre pessoas, sendo também raro que tentem escapar.

10 - Bulldog Americano (55.32/100): Comportamento relativamente bom em público, com baixa incidência de pedir comida e tentativas de fuga.

Por outro lado, entre as raças menos bem-comportadas, foram identificadas as seguintes:

1 - Husky Siberiano (0/100): Considerado o menos obediente, com alta incidência de comportamento destrutivo e tentativas de fuga.

2 - Beagle (1.34/100): Frequentemente pede comida e tem dificuldade em seguir comandos, especialmente sem trela.

3 - Bichon havanês (12.04/100): Alta tendência para ladrar e ganir, além de um comportamento destrutivo significativo.

4 - Bulldog Francês (17.32/100): Comportamento problemático, incluindo baixa obediência em público e propensão para problemas de saúde decorrentes do seu comportamento.

5 - Cavalier King Charles Spaniel (20.89/100): É frequente pedir comida e regista baixa obediência sem trela, além de uma maior probabilidade de ingerir objetos estranhos.

Este estudo sublinha a importância de considerar o comportamento típico das raças ao escolher um novo animal de estimação, reforçando a necessidade de estar preparado para emergências veterinárias, que podem ser prevenidas com seguro de saúde animal.