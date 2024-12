Cinco raças ideiais para quem vai ter um cão pela primeira vez

Ter um amigo de quatro patas é uma decisão que transforma os nossos dias, trazendo companheirismo e um amor incondicional. Os cães tornam-se rapidamente uma parte essencial da nossa família. No entanto, escolher o cão ideal pela primeira vez é uma decisão a ter em conta.

Um veterinário sul-africano com mais de 700 mil seguidores no TikTok, Amir Anwary, partilhou recentemente as suas sugestões sobre as melhores raças de cães para quem quer ter o seu primeiro animal de estimação.

Num dos seus vídeos mais recentes, que foi mesmo citado pela imprensa internacional como o Daily Mail, o veterinário apresentou a sua lista das cinco melhores raças de cães para donos iniciantes.

5. Yorkshire Terrier

Pequenos e cheios de energia, os Yorkshire Terriers são ótimos para famílias, com uma personalidade muito afetiva e brincalhona. Necessitam de estímulos mentais e cuidados com os pelos longos, que exigem manutenção regular.

4. Poodle

Os Poodles são inteligentes, amigáveis e adaptáveis a diferentes tamanhos, sendo ideais para pessoas que querem ter um cão pela primeira vez. Embora exijam cuidados com o pelo, são muito sociáveis e fáceis de treinar.

3. Dachshund

Com tamanho reduzido, o Dachshund é perfeito para espaços pequenos. Carinhoso e inteligente, gosta de aprender e precisa de estímulos mentais. No entanto, por ser comprido, deve evitar atividades que possam prejudicar a coluna.

2. Golden Retriever

Conhecidos por serem gentis e afetuosos, os Golden Retrievers dão-se bem com todos, incluindo crianças e outros animais. São ativos e fáceis de treinar, ideais para donos que procuram um cão educado e companheiro.

1. Labrador

Amigos leais e inteligentes. São ativos, adoram caminhadas e dão-se bem com a família, crianças e outros animais.