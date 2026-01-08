Facebook Instagram
Descobertas

Não precisa de sofrer no frio: este radiador a óleo aquece, poupa e não faz barulho

Quando o frio se instala, ter um bom aquecedor deixa de ser luxo para se tornar necessidade
IOL
Hoje às 10:45

Este artigo pode conter links afiliados*

Mulher com frio a usar aquecedor
Mulher com frio a usar aquecedor

Photo by Freepik

"Que o tamanho não vos engane": este aquecedor compacto é potente e custa apenas 21€

Os invernos portugueses têm um frio muito próprio. Não é extremo, mas entra devagar e fica. De manhã cedo, ao fim da tarde ou durante a noite, manter a casa confortável torna-se essencial para o bem-estar. É nestes meses que um bom sistema de aquecimento faz realmente a diferença no dia a dia.

O radiador a óleo Dreo cria um calor envolvente e constante, ajudando a tornar as divisões mais agradáveis para estar. O aquecimento mantém-se estável, algo que muitos utilizadores notam desde os primeiros dias, referindo que “aquece muito bem” e que “o calor espalha-se de forma agradável pela casa”, mesmo quando se passa mais tempo no mesmo espaço.

A possibilidade de ajustar a temperatura ao gosto pessoal transmite uma sensação de controlo muito apreciada. O modo ECO ajuda a gerir o funcionamento de forma equilibrada, algo importante quando o aquecimento passa a fazer parte da rotina diária durante semanas seguidas. Há quem destaque que “vale cada cêntimo investido”, precisamente por permitir manter o conforto sem excessos.

Outro aspeto frequentemente referido é o silêncio. O radiador funciona de forma discreta, adaptando-se bem a quartos ou zonas onde o descanso é importante. O comando à distância facilita pequenos ajustes ao longo do dia, algo que muitos descrevem como “muito cómodo” e que contribui para uma utilização tranquila no quotidiano.

As opiniões de quem já o comprou reforçam esta perceção positiva. Com 4,5 estrelas em mais de trezentas avaliações, surgem comentários como “o melhor radiador que já tivemos”, “aquece o apartamento inteiro” ou “mantém a temperatura mesmo depois de desligado”, graças à inércia térmica do óleo. O aquecimento rápido e a qualidade geral do equipamento aparecem repetidamente como motivos de satisfação.

Por vezes, apostar num aquecedor bem construído acaba por ser uma decisão ponderada a médio prazo. Um equipamento que aquece bem, é bem avaliado e pensado para durar contribui para um inverno mais confortável e para uma casa onde apetece estar.

Adquira o aquecedor aqui

dreo aquecedor

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
"Que o tamanho não vos engane": este aquecedor compacto é potente e custa apenas 21€
"Humidade, mofo e cheiro a fechado já eram: este desumidificador está 51€"
De 40 para 21 euros: este aquecedor pequeno tem 4 estrelas e mais de mil avaliações
Cheiro a humidade nos armários? Estes sacos absorventes custam menos de 10 euros e fazem a diferença
Até para o ano! Este saco mantém a árvore de Natal impecável e protegida da humidade
Porquê ir ao café quando pode ter expresso cremoso em casa? Conheça a máquina mais vendida da Amazon
Passa frio, mesmo com várias camadas? Este conjunto térmico vem resolver o problema
Atenda chamadas no pulso! Este smartwatch com milhares de avaliações está a 45 euros
Mais Vistos
00:08:42
Dois às 10
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
tvi
00:05:20
Dois às 10
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
tvi
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:08:42
Dois às 10
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
tvi
Destaques IOL
Viagens
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)
Viagem
Evite surpresas no aeroporto: conheça as regras de bagagem de mão de todas as companhias aéreas
Férias 2026
Feriados bem planeados em 2026: descanse 44 dias usando apenas 13 dias de férias
Viagens
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Lidas
Guerra na Ucrânia
Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão
cnn
Famosos
Marcelo Palma fala sobre funeral de Maycon Douglas: "Para quem quiser prestar a sua última homenagem"
selfie
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
Famosos
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"
selfie
Maycon
Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral