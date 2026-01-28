Facebook Instagram
Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Este rádio de emergência com 5 formas de carregamento é o plano B que faltava

Hoje às 12:07

Chuva, sapatos molhados e mau cheiro? Este secador com ozono está com desconto e promete resolver tudo

Em situações de corte de energia, ter acesso à informação, luz e carregamento básico pode fazer toda a diferença. Este rádio portátil DAB/FM foi pensado para emergências, mas adapta-se facilmente ao dia a dia, seja em casa, numa caminhada ou numa escapadinha ao ar livre. Funciona mesmo sem eletricidade e é simples de usar.

Um dos grandes trunfos está nas várias formas de alimentação. Pode ser carregado por painel solar, manivela manual, bateria interna recarregável, pilhas AAA ou cabo USB. Esta flexibilidade garante autonomia em diferentes cenários e permite até carregar o telemóvel através da porta USB quando não há tomadas disponíveis.

rádio portatil com lanterna manivela painel solar

Para além do rádio digital DAB e FM, com receção estável e memória para estações favoritas, inclui funções práticas como relógio com atualização automática da hora, dois alarmes configuráveis e temporizador de sono. A antena telescópica ajuda a melhorar o sinal, mesmo em locais mais isolados ou dentro de casa.

A componente de iluminação também está bem pensada. Integra uma lanterna potente para cortes de luz e uma luz de leitura ajustável, úteis tanto em emergências como à noite. O ecrã tem vários níveis de retroiluminação e indicador de bateria, facilitando o controlo do consumo.

Em situações mais críticas, o alerta SOS sonoro e luminoso permite sinalizar pedidos de ajuda. Resistente a salpicos de água e fácil de transportar, é uma solução acessível e completa para quem quer estar prevenido sem depender exclusivamente da rede elétrica.

