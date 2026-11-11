Rádio de emergência que carrega com manivela e painel solar custa pouco mais de 30 euros

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Confessamos: desde o grande apagão que andamos a dizer que vamos montar a mochila de emergência. Ainda não montámos. Com o mau tempo à porta, chegou a hora, mas comprar tudo de uma só vez pode ser muito dispendioso, por isso vamos por partes. Começamos por um rádio de emergência que selecionámos pelo preço e pelas avaliações: carrega com manivela, com painel solar ou por USB, custa 30,49€ na Amazon e tem 4,6 estrelas em mais de 1.300 avaliações, com compradores a chamarem-lhe “prático e potente” e a garantir que “funciona muito bem”.

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Três formas de carregar

Este rádio não fica à espera de ninguém quando falta a luz. Tem painel solar e manivela (sim, como antigamente). Quando há eletricidade, também se carrega por USB. A energia fica guardada numa bateria integrada, que serve ainda de reserva para o telemóvel através do cabo incluído. Apanha AM, FM e onda curta, por isso dá para ouvir previsões e notícias durante um corte de energia. Um comprador elogia a sintonização “estável e nítida”.

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Lanterna, luz de leitura e alarme SOS

Não fica por aqui. Tem lanterna LED e luz de leitura para andar pela casa às escuras, e um botão SOS que ativa um alarme de 100 dB com luz intermitente, pensado para pedir ajuda. Uma compradora conta que o alarme se ouve ao longe, e há quem o leve em excursões. É pequeno e leve, traz cordão e tem tomada para fones. Cabe na mochila de emergência e está disponível em verde e em vermelho.

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Para levar para qualquer lado

Com este rádio, garantimos que o nosso kit de emergência fica muito mais completo, visto que um só aparelho reúne rádio, lanterna, alarme e carregador de telemóvel. Além disso, é “tão pequeno que se pode levar para qualquer lado”, descreve um comprador, e não ocupa espaço na mochila.

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