Investir 30 euros na segurança da nossa família? Sim, este é o rádio que todos devíamos ter

Quem nunca passou por um corte de energia sabe que são sempre os pequenos detalhes que fazem falta - uma lanterna à mão, um rádio para saber o que se passa. Este pequeno aparelho da SOLARBABY junta os dois num só.

E tem uma particularidade fundamental: nunca deixa de funcionar. Se a energia falhar, basta rodar a manivela para gerar energia no momento. Durante o dia, o painel solar mantém-no carregado e, em casa, pode usar o cabo USB. Em emergências, dá até para dar uma pequena carga ao telemóvel.

Tamanho compacto, múltiplas funções

Com dimensões que não chegam aos 16 centímetros, parece impossível que este aparelho faça tanta coisa. No entanto, as experiências dos utilizadores não deixam dúvidas. "É verdade que esperava que fosse maior, mas ao pô-lo em uso surpreendeu-me muito a lanterna, que é super potente, e sintoniza muito bem os canais de rádio", partilha um comprador. Uma utilizadora em França já lhe encontrou vários usos: "Para ter música e informação no jardim e ainda luz para recolher as galinhas à noite!"

Testado em situações reais

Os relatos mais impressionantes vêm de quem já precisou mesmo deste rádio. "Mandei para a minha mãe em Cuba por causa dos cortes de electricidade que o país está a sofrer, e esta ferramenta tem sido uma verdadeira salvação", conta um comprador. Esta experiência é partilhada por outros utilizadores que o têm usado em situações semelhantes. "Por isto deve estar em todas as casas - quando há cortes de energia, pelo menos podemos ouvir as notícias e carregar o telemóvel", confirma outro utilizador que o guarda sempre à mão. Mesmo quem o usa no dia-a-dia valoriza a sua autonomia: "É muito prático poder recarregar por USB, energia solar ou pela manivela", explica um comprador que o leva para todo o lado.

A opinião de quem já comprou

Com uma classificação média de 4,4 estrelas na Amazon, este pequeno rádio tem conquistado utilizadores em diferentes países e situações. Um utilizador italiano resume bem a experiência após várias semanas de uso: "O rádio é pequeno e robusto, com painel solar e manivela muito úteis. A lanterna tem duas intensidades de luz diferentes". E acrescenta um detalhe importante sobre o carregamento do telemóvel: "Consegui carregar o telemóvel duas vezes até 50% da bateria, mas como indicam as instruções, não deve ser usado como powerbank - apenas em emergências."

Em casa, no carro ou na mochila de emergência - é difícil encontrar um aparelho tão completo e bem pensado. Como diz um utilizador alemão que comprou dois: "Um para acampar e outro para ter no carro para todas as eventualidades... simplesmente genial.

