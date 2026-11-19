A Radio Popular tem seis vagas de vendedor de loja abertas no Portal de Emprego BizPliz e nenhuma delas pede escolaridade mínima ou experiência anterior. A remuneração fixa anunciada é de 930 euros, à qual se somam prémios de produtividade.
Os anúncios não pedem escolaridade nem experiência
Os seis anúncios publicados no portal pedem gosto por tecnologia, em particular som, imagem e dispositivos móveis, interesse por informática e curiosidade pelo universo dos eletrodomésticos, dos grandes aos pequenos.
Há uma condição obrigatória, e está escrita como tal nos seis anúncios: disponibilidade para turnos, horários rotativos, fins de semana e feriados.
A função é de atendimento. Receber e acompanhar os clientes, identificar o que procuram e recomendar os produtos adequados.
Três das seis vagas estão no Algarve
As lojas que recrutam são Braga, Matosinhos, Barreiro, Faro, Albufeira e Lagos. Braga e Matosinhos cobrem o Norte, o Barreiro fica na margem sul de Lisboa e as restantes três estão no Algarve, a região com mais oferta deste conjunto.
Os anúncios estão no BizPliz, portal de emprego que começou a funcionar em agosto deste ano e que reúne mais de 370 vagas publicadas. A Radio Popular é uma das empresas de retalho a recrutar na plataforma.
Prémios de produtividade e 25 dias de férias
Ao salário fixo somam-se prémios de produtividade, condicionados pelo cumprimento de objetivos, e outras componentes variáveis do negócio. Os anúncios não indicam valores para essa parte.
A empresa refere ainda 25 dias de férias por ano, sujeitos ao cumprimento da política interna de assiduidade, formação inicial e contínua adaptada à função, acesso a parcerias com condições próprias e possibilidade de progressão salarial de acordo com a experiência e o desempenho.
As seis vagas podem ser consultadas e comparadas no Portal de Emprego BizPliz.