Nova plataforma de emprego tem várias vagas que não exigem licenciatura. Salários chegam aos 1700 euros

Neste portal de emprego há oportunidades em call center, apoio ao cliente ou comércio com salários até 1500 euros

Há novas vagas de emprego de Portugal para quem só tem o 9.º ano: e com salários que vão até 2800 euros

Procura emprego na área da hotelaria e restauração? Há vagas com salários até 1900 euros por todo o País

Procura trabalho e não tem licenciatura? Há novas vagas de emprego com ordenados até 1600 euros

A Radio Popular tem seis vagas de vendedor de loja abertas no Portal de Emprego BizPliz e nenhuma delas pede escolaridade mínima ou experiência anterior. A remuneração fixa anunciada é de 930 euros, à qual se somam prémios de produtividade.

Os anúncios não pedem escolaridade nem experiência

Os seis anúncios publicados no portal pedem gosto por tecnologia, em particular som, imagem e dispositivos móveis, interesse por informática e curiosidade pelo universo dos eletrodomésticos, dos grandes aos pequenos.

Há uma condição obrigatória, e está escrita como tal nos seis anúncios: disponibilidade para turnos, horários rotativos, fins de semana e feriados.

A função é de atendimento. Receber e acompanhar os clientes, identificar o que procuram e recomendar os produtos adequados.

Três das seis vagas estão no Algarve

As lojas que recrutam são Braga, Matosinhos, Barreiro, Faro, Albufeira e Lagos. Braga e Matosinhos cobrem o Norte, o Barreiro fica na margem sul de Lisboa e as restantes três estão no Algarve, a região com mais oferta deste conjunto.

Os anúncios estão no BizPliz, portal de emprego que começou a funcionar em agosto deste ano e que reúne mais de 370 vagas publicadas. A Radio Popular é uma das empresas de retalho a recrutar na plataforma.

Ver vagas de Emprego

Prémios de produtividade e 25 dias de férias

Ao salário fixo somam-se prémios de produtividade, condicionados pelo cumprimento de objetivos, e outras componentes variáveis do negócio. Os anúncios não indicam valores para essa parte.

A empresa refere ainda 25 dias de férias por ano, sujeitos ao cumprimento da política interna de assiduidade, formação inicial e contínua adaptada à função, acesso a parcerias com condições próprias e possibilidade de progressão salarial de acordo com a experiência e o desempenho.

As seis vagas podem ser consultadas e comparadas no Portal de Emprego BizPliz.