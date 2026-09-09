O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

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Quem lida com a raiz do cabelo oleosa sabe bem o que é a frustração de lavar os fios e, pouco tempo depois, sentir que eles já perderam toda a leveza. Ao longo do tempo, testámos várias marcas, desde as opções de farmácia até às gamas mais dispendiosas que encontramos nos cabeleireiros, à procura de uma solução que garantisse uma verdadeira limpeza. Surpreendentemente, a resposta não veio de um produto de elite, mas sim de uma prateleira de supermercado. O OGX Rosemary Mint acabou por se revelar uma surpresa que não esperávamos encontrar num corredor comum: um champô de 8,13€ que deixa a raiz solta e fresca a sério, superando a eficácia de muitos produtos que custam o triplo.

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O que realmente distingue este produto é a combinação de alecrim e menta, que proporciona uma frescura imediata no couro cabeludo logo durante a lavagem. Ao contrário de outras fórmulas que apenas perfumam, aqui sente-se a raiz a "respirar", removendo eficazmente os resíduos sem agredir os fios. Usámo-lo focado apenas no couro cabeludo e o resultado foi um cabelo visivelmente mais leve e brilhante. Uma utilizadora na Amazon com couro cabeludo sensível conta que, apesar de ser um produto de limpeza profunda, "não resseca", um receio comum entre quem já experimentou fórmulas semelhantes. Outra compradora, com cabelo encaracolado, destaca ainda que o champô "hidrata e não apelmaça", um equilíbrio que nem sempre é fácil de encontrar neste tipo de produto clarificante.

Embora nem sempre seja fácil encontrar este produto nos supermercados de bairro, o stock costuma ser mais regular em superfícies de maior dimensão, como o Continente ou o El Corte Inglés. No entanto, para maior comodidade, a Amazon tem sido a solução ideal: o preço mantém-se o mesmo e a entrega é rápida, garantindo que o frasco nunca falta na casa de banho. Além disso, os números não mentem: na plataforma, o champô conta com uma média de 4,5 estrelas em 984 avaliações de utilizadores que, tal como a nossa redação, destacam a eficácia e o aroma revigorante. Se procura uma solução definitiva para a raiz pesada sem gastar fortunas, pode começar por aqui.

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