 Encontrei o sérum para o cabelo que finalmente controla a raiz oleosa

Quem tem cabelo oleoso sabe bem a luta que é encontrar os produtos certos, que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que, depois de experimentar vários produtos para este tipo de cabelo, incluindo marcas de prestígio, os que mais têm feito a diferença são acessíveis, como o champô OGX Rosemary Mint, de que já falei aos nossos leitores, e o sérum L'Oréal Paris Elvital Hydra Hyaluronic Pure. Aplica-se diretamente na raiz antes do banho, e só depois se segue a lavagem habitual.

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Como funciona o sérum

Já tinha visto vários vídeos a aconselhar uma espécie de detox à raiz do cabelo, sobretudo para quem, como eu, tem as pontas secas e a raiz oleosa ao mesmo tempo e precisa de dar atenção diferente a cada parte do cabelo. Este sérum combina ácido salicílico com ácido hialurónico, através de um complexo de limpeza a 6%, e o modo de aplicação acabou por ser mais simples do que esperava.

Uso-o antes do banho, esfregando o couro cabeludo com cuidado, e sinto logo aquela sensação de purificação a começar a fazer efeito. Deixo atuar entre cinco a dez minutos antes de seguir para a lavagem habitual com o champô. Costumo usá-lo uma vez por semana, embora essa frequência deva variar consoante a necessidade de cada pessoa. Antes, o meu cabelo já começava a ficar oleoso na raiz ao fim do dia, mesmo lavando-o de manhã, e desde que comecei a usar este produto é como se houvesse uma espécie de reset: a raiz aguenta muito mais tempo, fica realmente limpa e solta.

Onde encontrar o produto

No início, era fácil encontrar este produto em supermercados como o Pingo Doce, mas ultimamente deixou de ser esse o caso. Atualmente, só o tenho conseguido encontrar em lojas como a Action ou a Normal, e nem sempre com stock garantido. Por isso, a alternativa mais prática que encontrei foi encomendar diretamente através da Amazon, já em embalagens de dois frascos, o que evita que o produto volte a faltar a meio do processo.

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O que dizem as avaliações

As opiniões de quem já testou este sérum confirmam a minha experiência. Uma utilizadora conta que sofria de raiz oleosa e pontas secas ao mesmo tempo, e que este acabou por ser o produto que finalmente resolveu os dois problemas em conjunto, sem ressecar o cabelo. Outra compradora refere que, ao fim de duas semanas de uso, "o couro cabeludo ficou muito mais limpo e fresco, sem qualquer irritação". Há ainda quem sublinhe que o intervalo entre lavagens aumentou de forma notória, já que a raiz demora muito mais tempo a acumular oleosidade. Uma outra cliente conta que deixou de ter problemas com caspa desde que começou a usar o produto, e um outro comprador descreve-o simplesmente como "um produto perfeito".

Por não ser um produto de uso diário, cada frasco acaba por durar bastante tempo, o que torna a embalagem de dois frascos uma escolha inteligente para quem não quer correr o risco de ficar sem produto passadas apenas algumas semanas.

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