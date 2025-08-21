Vídeo mostra momento aterrador em que uma mãe impede homem de raptar o seu bebé

Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros

Uma mulher seguia tranquilamente com o seu bebé num carrinho ao longo da plataforma de uma estação de comboios quando um homem a perseguiu e tentou agarrar a crianças, para a levar do carrinho.

O caso aconteceu numa cidade de Utah, nos Estados Unidos, e as imagens acabaram a correr mundo, como descreve o jornal The Independent que revelou o vídeo do momento nas suas redes sociais.

O homem de 56 anos, que não conseguiu concretizar o crime de rapto, foi detido após o incidente, que ocorreu a 28 de julho.

A mulher gritou “Entregue-me a minha filha”, chamando a atenção de outras pessoas que por ali passavam. Ainda foi agredida e teve de lutar com o agressor cerca de 10 a 15 segundos, até ser ajudada por outro homem.

O autor deste ataque está detido.