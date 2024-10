Estas raquetes vêm com luz integrada e vão acabar com a caça às melgas durante da noite

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

A luta contra os mosquitos e melgas não é tarefa fácil, especialmente quando estes aparecem em momentos inoportunos. Mas não se preocupe, as noites tranquilas estão à sua espera! Com esta raquete mosquiteira elétrica, pode dizer adeus às picadas e relaxar sem preocupações.

Caçar no escuro

Com uma saída de 4000 volts, esta raquete elétrica é capaz de eliminar pequenos insetos num instante. A luz LED incorporada permite encontrar e eliminar os insectos mesmo em ambientes escuros, tornando a caça muito mais fácil. Com uma malha de alta densidade e um design seguro que inclui um interruptor de segurança duplo, os utilizadores podem ficar descansados quanto à sua segurança, especialmente em casas com crianças.

Bateria recarregável

Equipada com uma bateria recarregável, esta raquete pode ser carregada rapidamente através de qualquer porta USB, como computadores ou power banks. A raquete pode ser desmontada, permitindo o uso como lanterna, uma característica útil para quem gosta de passar tempo ao ar livre, seja em campismos ou jantares no jardim.

Feedback de quem comprou

As avaliações da raquete CONOPU são, em geral, muito positivas. Os utilizadores destacam sobretudo a eficácia do produto na eliminação rápida de insetos, assim como a sua funcionalidade extra de lanterna, considerada bastante prática para uso noturno. A durabilidade da bateria também recebe comentários favoráveis, com muitos a referirem que a conseguem usar durante várias noites seguidas sem necessidade de recarga.

