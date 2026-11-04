Em bebé vestia a camisola do Real Madrid, mas foi no ténis que fez história. Agora, Rafael Nadal prepara-se para assumir papel de peso no 'tubarão' espanhol

Terá sido este o último duelo entre Djokovic e Nadal?

Antes de conquistar 22 títulos do Grand Slam e de se tornar uma das maiores figuras da história do ténis, Rafael Nadal já parecia ter uma paixão bem definida: o futebol e o Real Madrid. Uma fotografia de infância, partilhada agora pelo antigo tenista, está a conquistar atenções e ganha um significado especial perante a novidade que acaba de anunciar. Florentino Pérez convidou-o para integrar a direção do clube madrileno, uma proposta que Nadal aceitou com entusiasmo.

Há imagens que contam histórias sem precisarem de muitas palavras. E a fotografia que Rafael Nadal partilhou nas redes sociais é uma delas.

Ainda em criança, com uma bola de futebol vermelha erguida sobre a cabeça e vestido com o equipamento branco do Real Madrid, o antigo tenista surge numa imagem que deixa perceber uma ligação ao clube espanhol que vem de longe.

O mais curioso é pensar que aquele menino viria a tornar-se uma das maiores lendas do desporto mundial, embora tenha sido com uma raqueta na mão, e não com uma bola de futebol nos pés, que acabaria por fazer história.

Agora, aos 40 anos, Rafael Nadal prepara-se para escrever um novo capítulo da sua ligação ao desporto. O espanhol revelou que aceitou o convite de Florentino Pérez para integrar a Junta Diretiva do Real Madrid, uma proposta que representa um passo importante na relação com o clube pelo qual nunca escondeu a admiração.

«Aceitei esta proposta com muita ilusão»

Foi através de uma publicação nas redes sociais, acompanhada pela fotografia de infância, que Nadal deu a conhecer a novidade.

«Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à Junta por me terem proposto fazer parte da Junta Diretiva do Real Madrid», começou por escrever, numa tradução da mensagem original em espanhol.

O antigo número um mundial acrescentou que recebeu o convite com enorme entusiasmo: «Aceitei esta proposta com muita ilusão, vontade de aprender e de contribuir com tudo o que puder.»

Uma mensagem breve, mas que deixa clara a satisfação de Nadal por poder aproximar-se ainda mais de uma instituição que tem um significado especial na sua vida.

De uma bola de futebol a uma carreira histórica com a raqueta

A fotografia agora partilhada ganha outra dimensão quando se recorda o percurso extraordinário de Rafael Nadal.

Nascido a 3 de junho de 1986, em Manacor, na ilha espanhola de Maiorca, o espanhol tornou-se uma das figuras mais marcantes da história do ténis. Ao longo da carreira, conquistou 22 títulos do Grand Slam, incluindo uns impressionantes 14 troféus em Roland Garros, um recorde na competição parisiense.

Somou ainda duas medalhas de ouro olímpicas, cinco conquistas na Taça Davis ao serviço de Espanha e chegou ao primeiro lugar do ranking mundial.

No total, terminou a carreira com 92 títulos individuais no circuito profissional, deixando um legado que ultrapassa largamente os resultados desportivos.

Em novembro de 2024, despediu-se do ténis profissional, depois de uma carreira marcada por conquistas, rivalidades memoráveis e uma capacidade de superação que o transformou numa referência para várias gerações.

Um novo capítulo no clube do coração

A ligação de Nadal ao Real Madrid não é recente. O antigo tenista é sócio honorário do clube e o seu nome está há muito associado ao universo madridista.

A proposta agora anunciada aproxima-o ainda mais da estrutura diretiva de uma das maiores instituições desportivas do mundo. De acordo com o comunicado oficial do Real Madrid, a Junta Diretiva reuniu-se esta quarta-feira, 4 de novembro, e aprovou submeter à Assembleia Geral de Sócios Representantes a ratificação da nomeação de Nadal como novo membro da direção.

O clube destaca não apenas o currículo desportivo do espanhol, mas também características como a humildade, a capacidade de sacrifício, a competitividade e o respeito pelos adversários, valores que considera fazerem parte da identidade madridista.

A decisão final será submetida à votação dos sócios representantes na Assembleia Geral Extraordinária marcada para 21 de novembro.

Aos 40 anos, Rafael Nadal prepara-se, assim, para trocar o protagonismo dentro das quatro linhas de um campo de ténis por um novo desafio nos bastidores do futebol. E aquela fotografia de infância, com a camisola branca e uma bola entre as mãos, parece ganhar agora um significado especial: há paixões que acompanham uma pessoa durante toda a vida.