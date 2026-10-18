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Arroz de forno
Arroz de forno | Fotos: Fábio Belo

Arroz de forno com bacon e farinheira: a receita que leva poucos ingredientes e fica irresistível

Fábio Belo
Há 45 min

Receita prática de arroz basmati ao forno com bacon, chouriço e farinheira, temperada com ervas aromáticas como alecrim, tomilho e cebolinho, ideal para almoço ou jantar em família

Daquelas receitas práticas que levam poucos ingredientes e dão origem a um prato irresistível! Perfeito para um almoço ou jantar em família. E o melhor? Vai tudo ao forno!

Ingredientes

  • Azeite q.b.

  • 1 cebola

  • 200 g de cubos de bacon

  • 1 chouriço

  • 1 farinheira

  • 200 g de arroz basmati 

  • Ervas aromáticas picadas (usei alecrim, tomilho e cebolinho)

  • Sal q.b.

  • 1 litro de água quente

Preparação

1. Retire a pele ao chouriço e à farinheira e corte-os em rodelas. Pique a cebola.

2. Num tabuleiro de forno, coloque um fio de azeite, a cebola picada, o bacon, os enchidos e o arroz. Tempere com as ervas aromáticas e um pouco de sal.

3. Regue com a água bem quente e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, até o arroz estar cozinhado.

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