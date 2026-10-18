Arroz de forno com bacon e farinheira: a receita que leva poucos ingredientes e fica irresistível

Daquelas receitas práticas que levam poucos ingredientes e dão origem a um prato irresistível! Perfeito para um almoço ou jantar em família. E o melhor? Vai tudo ao forno!
Ingredientes
Azeite q.b.
1 cebola
200 g de cubos de bacon
1 chouriço
1 farinheira
200 g de arroz basmati
Ervas aromáticas picadas (usei alecrim, tomilho e cebolinho)
Sal q.b.
1 litro de água quente
Preparação
1. Retire a pele ao chouriço e à farinheira e corte-os em rodelas. Pique a cebola.
2. Num tabuleiro de forno, coloque um fio de azeite, a cebola picada, o bacon, os enchidos e o arroz. Tempere com as ervas aromáticas e um pouco de sal.
3. Regue com a água bem quente e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, até o arroz estar cozinhado.
Acompanhe todas as receitas aqui:
Instagram: https://www.instagram.com/fabiopaixaobelo/
Facebook: https://www.facebook.com/fabiopaixaobelo