Bolo de morango e chocolate: haverá uma combinação mais perfeita?

Aqui está um bolo com um casamento de sabores perfeito: morango e chocolate! É delicioso, fácil de fazer, fica com uma consistência fofa, e conquista adultos e crianças.

Bolo de Morango e Chocolate (sem açúcar refinado)

Ingredientes:

Bolo:

4 ovos

260 g de açúcar mascavado biológico

240 g de farinha de trigo

100 g de manteiga amolecida

200 g de iogurte grego

150 g de morangos aos cubinhos

100 g de pepitas de chocolate

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparação:

Bolo: untar uma forma bundt com manteiga (podes fazer numa forma redonda, mas forra o fundo com papel vegetal untado com manteiga). Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater o açúcar com a manteiga e os ovos até ficar um creme fofo. Misturar o iogurte, os morangos e as pepitas de chocolate. Envolver a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 40 minutos. Deixar arrefecer um pouco e desenformar. Podem servir com natas batidas e decorar com morangos.

