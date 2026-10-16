Receitas
Marmelada caseira
Marmelada caseira | Foto: Fábio Belo

Esta receita de marmelada caseira vai fazê-lo viajar até à infância

Fábio Belo
Há 1h e 21min

Aprenda a fazer marmelada caseira com marmelos, açúcar, pau de canela, casca de limão e água

Há sabores que nos levam de volta à infância, e a marmelada é um deles! 

Ingredientes

  • 1 kg de marmelos

  • 600 g de açúcar

  • 1 pau de canela

  • Casca de limão

  • 200 ml de água

Preparação

1. Lave muito bem os marmelos, retire-lhes os caroços e corte-os em pedaços.

2. Coloque os marmelos num tacho, junte o açúcar, o pau de canela, a casca de limão e a água. Deixe cozinhar em lume médio durante cerca de 1 hora, mexendo ocasionalmente, até os marmelos estarem bem macios.

3. Retire a casca de limão e o pau de canela. Triture tudo até obter um creme homogéneo.

4. Distribua a marmelada por recipientes e deixe arrefecer.

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