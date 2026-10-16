Esta receita de marmelada caseira vai fazê-lo viajar até à infância

Há sabores que nos levam de volta à infância, e a marmelada é um deles!



Ingredientes

1 kg de marmelos

600 g de açúcar

1 pau de canela

Casca de limão

200 ml de água

Preparação

1. Lave muito bem os marmelos, retire-lhes os caroços e corte-os em pedaços.

2. Coloque os marmelos num tacho, junte o açúcar, o pau de canela, a casca de limão e a água. Deixe cozinhar em lume médio durante cerca de 1 hora, mexendo ocasionalmente, até os marmelos estarem bem macios.

3. Retire a casca de limão e o pau de canela. Triture tudo até obter um creme homogéneo.

4. Distribua a marmelada por recipientes e deixe arrefecer.

Acompanhe todas as receitas aqui:

Instagram: https://www.instagram.com/fabiopaixaobelo/

Facebook: https://www.facebook.com/fabiopaixaobelo