Esta receita de marmelada caseira vai fazê-lo viajar até à infância

Há sabores que nos levam de volta à infância, e a marmelada é um deles!
Ingredientes
1 kg de marmelos
600 g de açúcar
1 pau de canela
Casca de limão
200 ml de água
Preparação
1. Lave muito bem os marmelos, retire-lhes os caroços e corte-os em pedaços.
2. Coloque os marmelos num tacho, junte o açúcar, o pau de canela, a casca de limão e a água. Deixe cozinhar em lume médio durante cerca de 1 hora, mexendo ocasionalmente, até os marmelos estarem bem macios.
3. Retire a casca de limão e o pau de canela. Triture tudo até obter um creme homogéneo.
4. Distribua a marmelada por recipientes e deixe arrefecer.
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